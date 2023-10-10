Є надлишок валюти: українцям розповіли, чи дорожчатиме долар

За допомогою одного фактору наразі на ринку панує майже стабільність

В Україні НБУ перейшов з фіксованого курсу на керований. Хоча є ймовірність, що долар може здорожчати після цього, але деякі експерти заперечують цей факт.

Як повідомляє фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман для 24 каналу, шаленого зростання вартості валюти побоюватися не варто. Не буде і різкої девальвації.

Експерт зазначив, що зміна фіксованого курсу на хоча б обмежено гнучкий позитивно вплине на економіку України. Фактори для того, щоб переходити до гнучкого курсу або частково гнучкого курсоутворення, назбирались.

Основною причиною збалансованого міжбанку є надходження великих обсягів допомоги у вигляді грантів, кредитів чи макрофіну. Тому через це є надлишок валюти.

"Водночас через те, що буде відбуватися помірна девальвація гривні, для громадян це буде не зовсім добре", — додав економіст.

Чи варте того, аби зараз скуповувати долар

"Долар нікуди не "взлетить". Шаленого росту ціни не буде й девальвації також, адже все контрольовано. Тому розганяти паніку та скуповувати валюту не варто", — мовиться на сайті.

Курс долара в Україні станом на 10 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 10 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України трошки здешевшав — 36,55 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Тарас Козак розповів, що буде з курсом долара до кінця 2023 року.