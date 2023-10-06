Долар по 50 гривень? Коли та за яких умов в Україні може різко зрости курс

Експерт поділився своїм прогнозом

У бюджетах на 2024 рік було закладено вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні. За дуже поганої та нестабільної ситуації, долар може здорожчати до 50 гривень.

Як пояснив заступник очільника НБУ Юрій Гелетій для "Мінфіну", кожного року, коли опубліковується проєкт бюджету на наступний рік, слід вважати, що це просто показник, а не точний результат.

"Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості", — сказав Гелетій.

Чи чекати Україні на курс долара в межах 50 гривень

На запитання про курс долара по 50 гривень, заступник очільника НБУ відповів, що аби вартість валюти сягнула такої позначки має бути "вкрай негативний сценарій". Наразі підстав для такого розвитку подій немає і він не відповідає принципам розуміння керованої гнучкості курсу.

Курс долара в Україні станом на 6 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 6 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує дорожчати — 36,62 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара може сягнути 39 гривень внаслідок введення "керованої гнучкості" на валютному ринку.