Півмільярда доларів на день? Скільки коштує "плаваючий" курс і чого чекати далі

За умови зростання курсу до 39 гривень українці можуть відчути це на собі

Рішення Національного банку України з 3 жовтня дещо послабити гривню, ввівши замість фіксованого курсу "керовану гнучкість", вже коштувало бюджету великих сум. Йдеться про сумму близько 520 млн доларів, витрачених НБУ на підтримку більш стабільного курсу гривні лише за один день, 3 жовтня.

Такі підрахунки економістів наводить Forbes-Україна з огляду на оперативні дані самого Нацбанку. Зазначимо, що дані про валютні інтервенції на ринку НБУ опублікує не раніше суботи (7 жовтня), тому офіційних даних щодо проданих банкам доларів поки що немає.

Проте, за даними НБУ, вже у вересні явно зріс попит на долар із боку населення та банків. Так, за минулий місяць у готівковій та безготівковій формі було продано 1 млрд 589 млн доларів, а куплено — 2 млрд 33 млн доларів. При цьому з 25 по 29 вересня НБУ продав на банківському ринку 627 млн. доларів.

Цифра в 520 млн доларів, ймовірно, проданих за один день для пом’якшення наслідків запровадження "плаваючого" курсу говорить про хвилювання на ринку, але навряд чи велике, вважає економічний експерт Данило Монін.

"У суботу буде видно результати тижня за інтервенціями НБУ і можна буде судити, скільки коштував запуск "плаваючого" курсу. Але, можливо, наступні тижні у разі наближення курсу до 37 гривень, ми спостерігатимемо зворотний ефект — почне потроху скорочуватися імпорт. Хоча я все ж таки думаю, що це помітно буде після курсу 39-40 гривень за долар", — попереджає експерт про можливе зниження імпорту за сильної девальвації гривні.

Втім, як уточнює співрозмовник "Телеграфа", цей сценарій хоч і ймовірний, але не обов’язковий.

Докладніше про можливі наслідки введення НБУ керованого курсу долара можна прочитати на сайті "Телеграф" у статті: "50 відтінків гнучкості: навіщо НБУ "відпускає" курс долара і до чого це може призвести".