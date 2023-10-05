Укр

Полмиллиарда долларов в день? Сколько стоит "плавающий" курс и чего ждать дальше

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара обходится недешево
Курс доллара обходится недешево. Фото Pixabay

При росте курса до 39 гривен украинцы могут ощутить это на себе

Решение Национального банка Украины с 3 октября несколько ослабить гривну, введя вместо фиксированного курса "управляемую гибкость", уже стоило бюджету крупных сумм. Речь идет о порядка 520 млн долларов, израсходованных НБУ на поддержание более стабильного курса гривны только за один день, 3 октября.

Такие подсчеты экономистов приводит Forbes-Украина, исходя из оперативных данных самого Нацбанка. Отметим, что данные о валютных интервенциях на рынке НБУ опубликует не ранее субботы (7 октября), поэтому официальных данных о проданных банкам долларов пока нет.

Тем не менее, по данным НБУ, уже в сентябре явно вырос спрос на доллар со стороны населения и банков. Так, за прошлый месяц в наличной и безналичной форме были проданы 1 млрд 589 млн долларов, а куплены — 2 млрд 33 млн долларов. При этом с 25 по 29 сентября НБУ продал на банковском рынке 627 млн долларов.

Цифра в 520 млн долларов, вероятно, проданных за один день для смягчения последствий введения "плавающего" курса говорит о волнении на рынке, но вряд ли большом, считает экономический эксперт Даниил Монин.

"В субботу будут видны итоги недели по интервенциям НБУ и можно будет судить, сколько стоил запуск "плавающего" курса. Но, возможно, в следующие недели в случае приближения курса к 37 гривнам, мы будем наблюдать обратный эффект – начнет понемногу сокращаться импорт. Хотя я все же думаю, что это заметно будет после курса 39-40 гривен за доллар", — предупреждает эксперт о возможном снижении импорта при сильной девальвации гривны.

Впрочем, как уточняет собеседник "Телеграфа", данный сценарий хотя и вероятен, но вовсе не обязателен.

Более подробно о возможных последствиях введения НБУ управляемого курса доллара можно прочитать на сайте "Телеграф" в статье: "50 оттенков гибкости: зачем НБУ "отпускает" курс доллара и к чему это может привести".

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#НБУ #Курс доллара #Даниил Монин