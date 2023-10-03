50 оттенков гибкости: зачем НБУ "отпускает" курс доллара и к чему это может привести

Мнения экономистов о целесообразности решения НБУ разделились.

Национальный банк Украины вводит управляемую гибкость обменного курса валют. Новая система, начавшая работу 3 октября, направлена на реализацию государственной Стратегии смягчения валютных ограничений и обещает усилить устойчивость украинской экономики.

Как теперь будет осуществляться контроль за курсом валют и как новый подход скажется на стоимости доллара? Об этом Телеграф спрашивал у ведущих специалистов в области экономики.

Что такое управляемая гибкость курса

С начала полномасштабной войны украинская экономика понесла существенные потери из-за остановки работы большого количества предприятий и падения активности малого и среднего бизнеса, стремительного сокращения экспорта и перевода госбюджета на "военные рельсы".

Чтобы сдержать темпы инфляции, в конце июля 2022 Нацбанк установил фиксированный курс доллара на уровне 36,56 грн. За это время рост цен замедлился с 26,6 до 8,6%, поэтому в НБУ приняли решение "отпустить" курс, оставляя за собой право вмешиваться в ситуацию, если колебания будут выходить за рамки.

"НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время НБУ будет существенно ограничивать эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - говорится в сообщении Нацбанка.

Теперь официальный курс валют будут определять операции на межбанке, а курс на наличном рынке по-прежнему будет формировать соотношение спроса и предложения. При этом в НБУ отмечают, что государство будет способствовать минимизации разрыва между официальным и наличным курсами валют.

В случае непредсказуемых колебаний курса, которые могут нанести ущерб национальной экономике, Нацбанк будет удерживать его с помощью валютных интервенций. В частности, может применяться ослабление ограничений для удовлетворения спроса на наличном валютном рынке и увеличения предложения валюты для населения как в наличной, так и безналичной форме.

Зачем это нужно

Искусственное сдерживание валютного курса можно применять в периоды острейшего кризиса, однако постоянное использование этого инструмента неизбежно приведет к накоплению рисков для финансовой системы и дисбаланса в экономике. Кроме того, во время послевоенного восстановления бизнес-активности и объемов экспорта и импорта искусственные ограничения курсовых колебаний могут служить сдерживающим фактором для естественного развития экономики и укрепления национальной валюты.

Учитывая устойчивое снижение инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ, внедрение управляемой гибкости курса со временем позволит НБУ вернуться к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием.

Это позволит стабилизировать процессы в ценовой и финансовой политике, а также приблизит украинскую экономику к темпам инфляции в пределах 5% уже в среднесрочной перспективе.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, решение Нацбанка вполне логично и более чем своевременно.

"Экономика уже некоторое время требовала этого. Стабилизационный потенциал фиксированного курса, работавший в самые сложные времена, когда не было видно перспективы, уже иссяк. Чем дольше бы его удерживали, тем труднее нам было бы из него выходить. Это как обезболивающее, которое нельзя принимать на постоянные основе. Кризисный момент мы с ним пережили, теперь пора преодолевать трудности самостоятельно", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Оценка экономистов

Решение об ослаблении контроля за курсовыми колебаниями показалось удачным далеко не всем. Среди возможных негативных последствий такой политики некоторые экономисты предсказуемо называют снижение курса национальной валюты.

По словам экономического аналитика Даниила Монина, именно постепенная девальвация гривны является одним из мотивов Нацбанка. Хотя этот процесс с отрицательным сальдо торгового баланса в 35 млрд долларов, или 20% ВВП, был неизбежен, решение НБУ эксперт считает крайне несвоевременным.

"Наши порты разгромлены, поэтому экспорт под огромным вопросом. Импорт преимущественно не сырьевой и имеет меньшие проблемы с логистикой. Запуск плавающего курса сформирует девальвацию. Какова она будет, зависит от того, сколько НБУ будет готов тратить валюты в ежедневном или еженедельном режиме. Чем выше будет курс, тем меньше валюты будет тратить Нацбанк. Вероятно, НБУ будет пытаться плавно сгладить курс до уровня 40-41 гривны. Впрочем, посмотрим, первая неделя-две станут показательными", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, специалисты банковской сферы восприняли нововведение вполне положительно. Так, по словам Сергея Фурсы, переживать из-за кардинальных изменений в экономике в ближайшее время не стоит.

Инвестиционный банкир отмечает: даже если Нацбанк допустит курс национальной валюты на уровне 38-40 грн за доллар, это будет отражением не пугающей реальности, ведь курс был стабильным в течение всего прошлого года.

"При сохранении инфляции НБУ действительно нужно девальвировать гривну. В нормальные, мирные времена гривна так же ослабла бы на несколько процентов. Сказать, что курс отпускают в "свободное плавание" нельзя, ведь этот процесс будет очень контролируемым. В течение следующего года можно ожидать роста доллара в пределах 5-10%", – прогнозирует эксперт.

В том, что ослабление контроля за колебаниями положительно скажется на курсообразовании, уверен и начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Ведь то, что теперь на межбанковском рынке соотношение спроса и предложения будет определять курс, является "здоровой" ситуацией для экономики.

Эксперт предполагает рост курса на наличном рынке, однако отмечает, что уже через 10-12 дней ситуация станет более рыночной и менее спекулятивной. В ближайшее время обменные пункты могут разогревать ситуацию, но гражданам не стоит паниковать или подвергаться ажиотажным настроениям, скупая валюту, уверен специалист.

"Фактически, "управляемая гибкость" - это возможность оперативного вмешательства регулятора в случае возникновения определенных негативных явлений на рынке. На наш взгляд, все действия НБУ по либерализации валютного рынка были очень эффективны. Поэтому очень положительные надежды, что и этот шаг окажется удачным. Напомню, что рынку нужен плавающий курс, а "управляемая гибкость" – это промежуточная ступенька между фиксированным и плавающим курсом", – резюмировал Лесовой в комментарии "Телеграфу".