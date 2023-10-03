50 відтінків гнучкості: навіщо НБУ "відпускає" курс долара і до чого це може призвести

Думки економістів щодо доцільності рішення НБУ розділилися.

Національний банк України запроваджує керовану гнучкість обмінного курсу валют. Нова система, що почала працювати 3 жовтня, спрямована на реалізацію державної Стратегії помʼякшення валютних обмежень і обіцяє посилити стійкість української економіки.

Яким чином тепер здійснюватиметься контроль за курсом валют і як новий підхід позначиться на вартості долара? Про це "Телеграф" запитував у провідних фахівців у галузі економіки.

Що таке керована гнучкість курсу

З початку повномасштабної війни українська економіка зазнала суттєвих втрат через зупинку роботи великої кількості підприємств і падіння активності малого і середнього бізнесу, стрімке скорочення експорту і переведення держбюджету на "воєнні рейки".

Аби стримати темпи інфляції, наприкінці липня 2022 року Нацбанк встановив фіксований курс долара на рівні 36,56 грн. За цей час зростання цін уповільнилося з 26,6% до 8,6%, тому в НБУ ухвалили рішення "відпустити" курс, залишаючи за собою право втручатися у ситуацію, якщо коливання будуть виходити за рамки.

"НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Тепер офіційний курс валют визначатимуть операції на міжбанку, а курс на готівковому ринку, як і раніше, формуватиме співвідношення попиту та пропозиції. При цьому в НБУ наголошують, що держава сприятиме мінімізації розриву між офіційним і готівковим курсами валют.

У разі непередбачуваних коливань курсу, які можуть завдати шкоди національній економіці, Нацбанк утримуватиме його за допомогою валютних інтервенцій. Зокрема, може застосовувати послаблення обмежень для задоволення попиту на готівковому валютному ринку та збільшення пропозиції валюти для населення як у готівковій, так і безготівковій формі.

Навіщо це потрібно

Штучне стримування валютного курсу можна застосовувати в періоди найгострішої кризи, проте постійне використання цього інструменту неминуче призведе до накопичення ризиків для фінансової системи та дисбалансу в економіці. Крім того, під час повоєнного відновлення бізнес-активності та обсягів експорту й імпорту штучні обмеження курсових коливань можуть слугувати стримуючим фактором для природного розвитку економіки та зміцнення національної валюти.

Враховуючи стійке зниження інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів і ОВДП, впровадження керованої гнучкості курсу з часом дозволить НБУ повернутися до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.

Це дасть змогу стабілізувати процеси у ціновій та фінансовій політиці, а також наблизить українську економіку до темпів інфляції в межах 5% вже у середньостроковій перспективі.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, рішення Нацбанку цілком логічне і більш ніж своєчасне.

"Економіка вже деякий час вимагала цього. Стабілізаційний потенціал фіксованого курсу, що працював у найскладніші часи, коли не було видно перспективи, вже вичерпався. Чим довше його б утримували, тим важче нам було б з нього виходити. Це як знеболювальне, яке не можна приймати на постійні основі. Кризовий момент ми з ним пережили, тепер настав час долати труднощі самостійно", – пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Оцінка економістів

Рішення про послаблення контролю над курсовими коливаннями здалося вдалим далеко не всім. Серед ймовірних негативних наслідків такої політики деякі економісти передбачувано називають зниження курсу національної валюти.

За словами економічного аналітика Данила Моніна, саме поступова девальвація гривні є одним з мотивів Нацбанку. Хоча цей процес з негативним сальдо торговельного балансу в 35 млрд доларів, або 20% ВВП, був неминучим, рішення НБУ експерт вважає вкрай несвоєчасним.

"Наші порти розгромлені, тому експорт під величезним запитанням. Імпорт переважно не сировинний і має менші проблеми з логістикою. Запуск плаваючого курсу сформує девальвацію. Якою вона буде, залежить від того, скільки НБУ буде готовий витрачати валюти в щоденному або щотижневому режимі. Що вищим буде курс, тим менше валюти витрачатиме Нацбанк. Ймовірно, НБУ намагатиметься плавно згладити курс до рівня 40-41 гривні. Втім, подивимося, перший тиждень-два стануть показовими", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас фахівці банківської сфери сприйняли нововведення цілком позитивно. Так, за словами Сергія Фурси, хвилюватися через кардинальні зміни в економіці найближчим часом не варто.

Інвестиційний банкір зазначає: навіть якщо Нацбанк допустить курс національної валюти на рівні 38-40 грн за долар, це буде відображенням реальності, яка не повинна лякати, адже курс був стабільним протягом усього минулого року.

"При збереженні інфляції НБУ дійсно потрібно девальвувати гривню. В нормальні, мирні часи гривня так само ослабла б на кілька відсотків. Сказати, що курс відпускають у "вільне плавання" не можна, адже цей процес буде дуже контрольованим. Протягом наступного року можна очікувати зростання долара в межах 5-10%", – прогнозує експерт.

У тому, що послаблення контролю над коливаннями позитивно позначиться на курсоутворенні, впевнений і начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Адже те, що тепер на міжбанківському ринку саме співвідношення попиту та пропозиції визначатиме курс, є "здоровою" ситуацією для економіки.

Експерт припускає зростання курсу на готівковому ринку, проте зазначає, що вже за 10-12 днів ситуація стане більш ринковою і менш спекулятивною. Найближчим часом обмінні пункти можуть розігрівати ситуацію, але громадянам не варто панікувати або ж піддаватися ажіотажним настроям, скуповуючи валюту, впевнений фахівець.

"Фактично, "керована гнучкість" – це можливість оперативного втручання регулятора в разі виникнення певних негативних явищ на ринку. На наш погляд, всі дії НБУ з лібералізації валютного ринку були дуже ефективними. Тому є дуже позитивні сподівання, що і цей крок виявиться вдалим. Нагадаю, що ринку потрібен плаваючий курс, а "керована гнучкість" – це проміжна сходинка між фіксованим і плаваючим курсом", – резюмував Лєсовий в коментарі "Телеграфу".