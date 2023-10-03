Долар пішов вгору: чого чекати від курсу протягом тижня

Наразі спостерігається підвищений попит

Більшість експертів одноголосно стверджують, що на готівковому ринку на цьому тижні не буде різких стрибків курсу.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько для 24 Каналу, курсу американської валюти знаходитиметься в коридорі 37,7 – 38,5 гривні за долар.

Вона впевнена, що ситуація протягом 3-8 жовтня має пройти відносно спокійна.

"Хоча стабілізаційні процеси на ринку ще не завершені й коливання курсу навіть протягом одного дня можуть бути доволі відчутними", — каже банкірка.

При цьому очікується невеличке зміцнення гривні протягом перших днів тижня, та помірне зростання вартості долара наприкінці, через наближення перехідної дати та значних виплат зарплат українцям.

Курс долара в Україні 3 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 3 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,06 (купівля) та 38,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про думку експертів щодо курсу долара на початку жовтня. Вони очікують на можливе рішення НБУ про лібералізацію валютного ринку, що може спровокувати здорожчання баксу.