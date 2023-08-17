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Бідуємо чи прибідняємося? Економісти оцінили фінансове становище українців на другий рік війни

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
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Найбільшу кризу українці вже витримали
Найбільшу кризу українці вже витримали. Фото twitter.com/Dialog_UA/

Економіка поступово оговтується від кризи 2022 року

Згідно з торішнім звітом Світового банку, з початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс майже уп'ятеро. Цього року при здорожчанні продуктів харчування в середньому на 13,3%, рівень середньої реальної зарплати (з урахуванням інфляції) зріс лише на 3,7%. Переведення економіки на воєнні рейки не дає можливості уряду витрачати "зайві" кошти на потужну підтримку бізнесу або ж впроваджувати дійсно ефективні реформи для підвищення купівельної спроможності українців.

Спираючись на ці статистичні дані, можна припустити: якщо прогнози віце-прем'єрки Ірини Верещук щодо довготривалості війни справдяться, вже за рік більшості українців доведеться буквально виживати, опинившись за межею бідності. Втім, вітчизняні експерти не поділяють таких настроїв, ба більше — констатують покращення фінансового становища громадян.

"Телеграф" з'ясовував, чого слід очікувати від рівня цін і зарплат в Україні найближчим часом, і що буде з купівельною спроможністю громадян, якщо війна затягнеться ще на кілька років.

"Апокаліптична" статистика

За даними Держстату, з липня 2022 року тенденцію до здорожчання в Україні продемонстрували буквально всі продукти. За останній рік вартість яєць зросла на 56,4%, фруктів — на 25%, м’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 22%, а риба та морепродукти на 17%. Сир додав у ціні 13%, вершкове масло — 12%, а молоко та хліб по 10%.

Також 2023 року українці витрачають на 20,6% більше на утримання та ремонт житла і на 17% — на прибирання сміття.

Водночас, за даними НБУ, рівень середньої номінальної зарплати в Україні 2023 року зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, — лише на 3,7%. Попри те, що фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7 782 гривні, підвищувати мінімальну зарплату в Україні поки не планують — вона залишиться на рівні грудня 2021 року — 6500 грн, пише Мінфін.

Перерахунок зарплат можуть провести наступного року, піднявши "мінімалку" до 7651 грн, повідомляє Федерація профспілок. Наразі середня заробітна плата у вакансіях, розміщених на сайті Державного центру зайнятості, становить:

  • у категорії "професіонали" (вчитель, лікар, фармацевт, інженер, економіст) — 11,5 тис грн;
  • кваліфіковані робітники з інструментами (швачка, слюсар, сантехнік, маляр) — 10,7 тис грн;
  • працівники сфери послуг і торгівлі (продавець, кухар, охоронець, соціальний працівник, покоївка) — 7,7 тис грн.

Серед хороших новин — зниження споживчої інфляції у квітні 2023 року з 17,9% до 15,5%. В НБУ пояснюють, що покращення показників зумовлене відновленням виробничих і логістичних ланцюгів, чому сприяє стабільна ситуація в енергосистемі. Водночас позитивним тенденціям можуть завадити наслідки підриву Каховської ГЕС. Погіршення врожаїв овочів та фруктів позначиться на вартості продуктів.

Обнадійливі тенденції

Наразі тенденцій щодо швидкого завершення війни в Україні не спостерігається. Отже, дестабілізуючі економіку фактори будуть діяти і надалі. Ціни на продукти не знизяться через складнощі з логістикою, втратою аграріями значної частини земель для вирощування сільгосппродукції, а також здорожчання виробництва або взагалі його зупинки на тлі зимових проблем в енергосистемі, які експерти прогнозують вже зараз.

Попри очевидні фінансові труднощі на тлі війни, ситуація в Україні не є настільки плачевною, як це може здатися з огляду на офіційну статистику, каже глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.

За словами аналітика, найважчий період наша економіка пережила 2022 року. Цьогоріч рівень інфляції повертається до довоєнних показників, а бізнес, за рахунок пільгового оподаткування, зміг швидко набрати обертів і почав працювати з новою силою.

"Читаючи статистичні звіти, не слід забувати, що велика частина економіки у нас в тіні. Наприклад, рівень реальних зарплат цього року значно зріс порівняно з минулим. Зараз працівники знову почали отримувати не лише оклад у повному обсязі, а й премії, про які торік не могло бути й мови. За даними Work.ua, фактична зарплата 2023-го зросла на 30-40% порівняно з 2022-м. Ба більше, кількість вакансій перевищує кількість бажаючих працювати, тобто, про тотальне безробіття також не йдеться.

Ще один показник фінансового положення громадян — ринок авто. Українці активно купують нові автомобілі. І зараз не йдеться про олігархів та їхні елітні автівки. Пересічні громадяни купують автомобілі середнього класу з салону. Так, у більшості випадків це гроші з довоєнних "заначок". Та, погодьтеся, якби ситуація в країні дійсно була б настільки катастрофічною, навряд чи люди витрачали б останнє на нову автівку", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Олександра Охріменка, розраховувати на зниження вартості продуктів до кінця війни не варто, проте й такого зростання цін, який ми спостерігали у перший рік повномасштабного вторгнення, не очікується. Тепер подорожчання товарів буде поступовим, як це відбувалося і до війни.

З тим, що за останні два роки рівень життя українців суттєво знизився, а економіка — як тіньова, так і офіційна — зазнала великих втрат, сперечатися неможливо, проте найскладніший період ми дійсно вже подолали, каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"У нас впали доходи і виросли витрати через значну інфляцію. Рівень життя знизився, рівень бідності зріс. Це факт. Вплинути на ситуацію і виправити її більше, аніж це вже зроблено урядом, наразі неможливо. Втім, і гірше не буде. Найнижчу точку ми подолали перед Новим роком. Ми вже бачимо уповільнення інфляції та відновленя економіки. Поки не відбувається якогось значного приросту доходів, проте вже нема проблеми безробіття. З часом ситуація буде покращуватися. Звісно, остаточно вона покращиться тільки після завершення війни", — резюмував експерт в коментарі "Телеграфу".

Допомога була, є й буде

Важливим чинником для відновлення української економіки є фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів. Регулярне виділення чималих пакетів допомоги від союзних держав дозволяє українському уряду закривати найнеобхідніші статті витрат і знижувати негативний вплив війни на фінансове становище громадян.

В тому числі, завдяки підтримці від колективного Заходу, ситуація з добробутом українців не така плачевна, якою її "малюють" у Світовому банку, каже фінансовий аналітик Ерік Найман. За словами експерта, поріг бідності визначається доходом на рівні менш як 2 долари на день. Попри низький рівень зарплат в нашій країні, абсолютна більшість її громадян заробляють все ж більше 60 доларів на місяць.

"Війна ніколи не допомагає економіці. Тому, звісно, поки вона триває, буде складно й іноді буде ставати гірше. Завдання уряду зараз — забезпечувати державне замовлення військових та гуманітарних потреб (виробництво БПЛА, забезпечення роботи промисловості, підтримання логістики і т.д.). Це те, що має і може робити держава", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Хвилюватися через раптове припинення траншів після нашої перемоги у війні також не варто, вважає Ерік Найман. По завершенню бойових дій якийсь час Україна продовжуватиме отримувати гроші по інерції, а потім почнуть надходити кошти в рамках програм з повоєнного відновлення. Щойно наша власна економіка запрацює у повну силу, гостра потреба у таких "космічних" об'ємах коштів відпаде сама собою.

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#Економіка #Ціни #Реальна зарплата #Криза в Україні