Бедствуем или прибедняемся? Экономисты оценили финансовое положение украинцев на второй год войны

Экономика постепенно приходит в себя после кризиса 2022 года.

Согласно прошлогоднему отчету Всемирного банка, с началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос почти в пять раз. В этом году при удорожании продуктов питания в среднем на 13,3%, уровень средней реальной зарплаты (с учетом инфляции) вырос всего на 3,7%. Перевод экономики на военные рельсы не дает возможности правительству тратить "лишние" средства на мощную поддержку бизнеса или внедрять действительно эффективные реформы для повышения покупательной способности украинцев.

Опираясь на эти статистические данные, можно предположить: если прогнозы вице-премьера Ирины Верещук о долгосрочности войны оправдаются, уже через год большинству украинцев придется буквально выживать, оказавшись за чертой бедности. Впрочем, отечественные эксперты не разделяют таких настроений, более того — констатируют улучшение финансового состояния граждан.

"Телеграф" выяснял, чего следует ожидать от уровня цен и зарплат в Украине в ближайшее время, и что будет с покупательной способностью граждан, если война затянется еще на несколько лет.

"Апокалиптическая" статистика

По данным Госстата, с июля 2022 года тенденцию к удорожанию в Украине продемонстрировали буквально все продукты. За последний год стоимость яиц выросла на 56,4%, фруктов – на 25%, мясо и мясопродукты подорожали на 22%, а рыба и морепродукты – на 17%. Сыр прибавил в цене 13%, сливочное масло – 12%, а молоко и хлеб по 10%.

Также в 2023 году украинцы тратят на 20,6% больше на содержание и ремонт жилья и на 17% — на уборку мусора.

В то же время, по данным НБУ, уровень средней номинальной зарплаты в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, всего на 3,7%. Несмотря на то, что фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 составил 7 782 гривны, повышать минимальную зарплату в Украине пока не планируют — она останется на уровне декабря 2021 — 6 500 грн, пишет Минфин.

Перерасчет зарплат могут произвести в следующем году, подняв "минималку" до 7 651 грн, сообщает Федерация профсоюзов. В настоящее время средняя заработная плата в вакансиях, размещенных на сайте Государственного центра занятости, составляет:

в категории "профессионалы" (учитель, врач, фармацевт, инженер, экономист) — 11,5 тыс грн;

квалифицированные рабочие с инструментами (швея, слесарь, сантехник, маляр) — 10,7 тыс грн;

работники сферы услуг и торговли (продавец, повар, охранник, социальный работник, горничная) — 7,7 тыс. грн.

Среди хороших новостей – снижение потребительской инфляции в апреле 2023 года с 17,9% до 15,5%. В НБУ объясняют, что улучшение показателей обусловлено возобновлением производственных и логистических цепей, чему способствует стабильная ситуация в энергосистеме. В то же время, положительным тенденциям могут помешать последствия подрыва Каховской ГЭС. Ухудшение урожая овощей и фруктов скажется на стоимости продуктов.

Обнадеживающие тенденции

Пока тенденций относительно быстрого завершения войны в Украине не наблюдается. Следовательно, дестабилизирующие экономику факторы будут действовать и дальше. Цены на продукты не упадут из-за сложностей с логистикой, потерей аграриями значительной части земель для выращивания сельхозпродукции, а также удорожания производства или вообще его остановки на фоне зимних проблем в энергосистеме, которые эксперты прогнозируют уже сейчас.

Несмотря на очевидные финансовые трудности на фоне войны, ситуация в Украине не столь плачевна, как это может показаться ввиду официальной статистики, говорит глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По словам аналитика, самый тяжелый период наша экономика пережила в 2022 году. В этом году уровень инфляции возвращается к довоенным показателям, а бизнес за счет льготного налогообложения смог быстро набрать обороты и начал работать с новой силой.

"Читая статистические отчеты, не следует забывать, что большая часть экономики у нас в тени. К примеру, уровень реальных зарплат в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым. Сейчас работники снова начали получать не только оклад в полном объеме, но и премии, о которых в прошлом году не могло быть и речи. По данным Work.ua, фактическая зарплата в 2023-м выросла на 30-40% по сравнению с 2022. Более того, количество вакансий превышает количество желающих работать, то есть, о тотальной безработице также речь не идет.

Еще один показатель финансового положения граждан – рынок авто. Украинцы активно покупают новые автомобили. И сейчас речь не идет об олигархах и их элитных автомобилях. Рядовые граждане покупают автомобили среднего класса из салона. Да, в большинстве случаев это деньги из довоенных "заначек". Но, согласитесь, если бы ситуация в стране действительно была бы столь катастрофической, вряд ли бы люди тратили последнее на новый автомобиль", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Охрименко, рассчитывать на снижение стоимости продуктов до конца войны не стоит, однако такого роста цен, который мы наблюдали в первый год полномасштабного вторжения, не ожидается. Теперь подорожание товаров будет постепенным, как это происходило и до войны.

С тем, что за последние два года уровень жизни украинцев существенно снизился, а экономика — как теневая, так и официальная — понесла большие потери, спорить невозможно, однако самый сложный период мы действительно уже преодолели, говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"У нас упали доходы и выросли расходы из-за значительной инфляции. Уровень жизни снизился, уровень бедности возрос. Это факт. Повлиять на ситуацию и исправить ее больше, чем это уже сделано правительством, пока невозможно. Впрочем, и хуже не будет. Самую низкую точку мы преодолели перед Новым годом. Мы уже видим замедление инфляции и восстановления экономики. Пока не происходит какого-то значительного прироста доходов, однако уже нет проблемы безработицы. Со временем ситуация будет улучшаться. Разумеется, окончательно она улучшится лишь по завершению войны", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Помощь была, есть и будет

Важным фактором для восстановления украинской экономики является финансовая поддержка со стороны международных партнеров. Регулярное выделение больших пакетов помощи от союзных государств позволяет украинскому правительству закрывать первостепенные статьи расходов и снижать негативное влияние войны на финансовое положение граждан.

В том числе, благодаря поддержке от коллективного Запада, ситуация с благосостоянием украинцев не так плачевна, какой ее "рисуют" во Всемирном банке, говорит финансовый аналитик Эрик Найман. По словам эксперта, порог бедности определяется доходом на уровне менее 2 долларов в день. Несмотря на низкий уровень зарплат в нашей стране, абсолютное большинство граждан зарабатывают все же больше 60 долларов в месяц.

"Война никогда не помогает экономике. Поэтому, конечно, пока она продолжается, будет сложно и иногда будет становиться хуже. Задача правительства сейчас — обеспечивать государственный заказ военных и гуманитарных нужд (производство БПЛА, обеспечение работы промышленности, поддержание логистики и т.д.). Это то, что должно и может делать государство", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Беспокоиться из-за внезапного прекращения траншей после нашей победы в войне тоже не стоит, считает Эрик Найман. По завершению боевых действий Украина будет продолжать получать деньги по инерции, а затем начнут поступать средства в рамках программ по послевоенному восстановлению. Как только наша собственная экономика заработает в полную силу, острая потребность в таких "космических" объемах средств отпадет сама собой.