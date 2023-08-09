В Украине — новый дефицит: экономика задыхается из-за нехватки рабочих рук

Пока украинские ПТУ учат будущих слесарей и сварщиков онлайн, заводы готовы брать работников с улицы.

Война максимально усугубила проблему дефицита кадров в отечественной экономике. Одна часть страны служит в ВСУ, другая — выехала за границу. Предприятия, продолжающие работать в Украине, прогнозируют, что через два-три года экономический рост будет ограничен главным фактором: некому будет работать.

Отток рабочих кадров — вызов для бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация четвертый раз провела опрос бизнеса в четырех стратегических регионах, где сосредоточены ее местные офисы — Львов (объединяет компании из областей на западе), Одесса (юг), Харьков (восток), Днепр (центр). Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за границу.

Руководитель Ассоциации мебельщиков Украины Надежда Родионова говорит, что уже сейчас отрасли не хватает рабочих рук, и предприятия чуть ли не с улицы готовы зазывать прохожих и ставить у станка.

На существенную нехватку квалифицированных работников в строительстве и смежных отраслях указывает и владелец строительной компании "Феникс групп" Назар Бенч: "С началом мобилизации на всех предприятиях строительной отрасли столкнулись с нехваткой профильных специалистов. В свою очередь, производства часто расположены в небольших городах, что ограничивает и делает процесс поиска персонала более затратным. Такая тенденция с кадрами негативно сказывается и на экономических показателях предприятий, и на отрасли в целом".

В IT-сфере также озабочены этим вопросом. "Если у нас сегодня нет видения, как нам сохранить таланты, то за три года нам некого будет нанимать", — сетует исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Безработица на фоне кадрового голода

В органах власти осознают проблему. "Зачастую на работу ищут водителей, грузчиков, подсобных рабочих, трактористов, продавцов. Особенно не хватает младшего медицинского персонала", — говорит депутат Верховной Рады, секретарь комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Однако, например, в 2022 году 47 000 безработных получили профессиональное (профессионально-техническое) образование при содействии Службы занятости. Из них 29 тысяч прошли обучение в центрах профессионально-технического образования ГСЗ в сфере ИТ. Это курсы по основам разработки сайтов, созданию объектов и сцен 3D-графики в 3ds Max, тестированию программного обеспечения и созданию приложений в среде Unity 3D C. Большой спрос имели также краткосрочные целевые курсы, например, "Оператор беспилотного летательного аппарата".

По словам Натали Пипы, свежих статистических данных о трудоустройстве выпускников в этом году еще нет, а цифры предыдущих лет демонстрируют, что среди основных причин дефицита кадров работодатели чаще всего называли недостаточное количество кандидатов (33,4%) и неудовлетворительный уровень квалификации претендентов на должности (22,9%).

Это подтверждают и данные Результатов мониторинга системы профобразования в рамках Туринского процесса в Украине (далее — Отчет. — Авт.). Кроме того, что трудоустройство выпускников заведений профтехобразования в Отчете названо "скромным", там также подтверждают, что "предлагаемые образовательные возможности заполнены программами, имеющими слабые связи с рынком труда с точки зрения доступности обучения на рабочем месте".

"Рынок нуждается в других знаниях, чем дает профтехобразование. Эту проблему нам нужно преодолеть, — говорит Наталья Пипа. — Это вполне реально, для этого нужно Министерству образования найти механизм сотрудничества бизнеса с заведениями профтехобразования. На основе этого должны формироваться учебные программы. Они должны быть приземлены к реалиям и отвечать потребностям".

Изменения требуют устаревшие способы и условия подготовки специалистов, несовершенство механизмов оформления на практику, устаревшая материально-техническая база обучения.

По данным Отчета, система П(ПТ)О сталкивается с множеством проблем, в том числе с нехваткой человеческих ресурсов, региональными дисбалансами в распределении персонала, оттоком конкурентоспособных преподавателей за границу, а также дефицитом жизненных и профессиональных умений для работы с учащимися, переживающими вызванную войной психологическую травму.

На 1 июля 2022 года в общеобразовательной сфере работали 23 905 педагогических работников, что на 31,9 тыс. меньше, чем на 1 сентября 2020 года. Из них 1258 – внутренне перемещенные лица, 904 – проживают за пределами Украины, 472 – пребывают в неоплачиваемом отпуске, 654 – проходят службу в ВСУ и Силах территориальной обороны. За период действия военного положения еще 372 учителя уволились со своих должностей.

Также по состоянию на 1 января 2023 года количество заведений, предлагающих образование в смешанном формате, составляло 283 (49%), тогда как количество заведений, работающих исключительно онлайн, — 179 (31%).

"В случае, если сочетается онлайн и офлайн обучение, мы должны искать золотую середину, — говорит Наталья Пипа. — Понятно, что практическим навыкам обучать токаря нереально, но есть те дисциплины в общем курсе профессионально-технического образования, которые можно изучать дистанционно. К сожалению, не все учебные заведения имеют достаточно вместительные укрытия, чтобы все студенты учились офлайн".

Дело рук утопающих

Министерство экономики планирует поддержать бизнес госзаказом.

"Масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества тружеников рабочих специальностей, инженерно-технических спецов, IT-специалистов. Поэтому уже в этом году количество спецов, которых будут готовить за средства бюджета по этим специальностям, возрастет", — уверяет первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

В планах — в 2023 году увеличить государственный заказ на подготовку рабочих кадров на 1821 человека.

В Минобразования рассчитывают, что в этом году к системе ПТО присоединятся 100 тыс. поступающих. Из них 5 тыс. — на бюджет, остальное финансирование планируется по региональному заказу. Об этом говорит заместитель министра образования Дмитрий Завгородний: "20-25% выпускников школ выбирают профтехобразование".

А пока система ПТО хромает на обе ноги, бизнес пытается самостоятельно и вместе с Минобразования "лупати сю скалу". К примеру, группа МХП совместно с Ладыжинским профессиональным колледжем Винницкого национального аграрного университета начала внедрять программу подготовки специалистов по дуальной модели (большое количество времени — до 70% — ученик находится на производстве).

Часто учебные программы, которые создает бизнес, более эффективны и дают больше знаний и умений для работы. Бизнесу выгоднее сделать собственные курсы вместо того, чтобы взять кого-то с профтехобразованием. Такое часто наблюдают в IT-сфере, гостинично-ресторанном бизнесе и других отраслях.

"Мы должны это менять, чтобы не платить за образование дважды, первый раз как налогоплательщики, второй раз как бизнес, недовольный уровнем государственного образования", — констатирует Пипа. Она отмечает, что бизнес преимущественно создает учебные курсы, не имеющие аккредитации, не выдающие дипломы о завершенной степени специалиста или бакалавра.

Ресурсы бизнеса — не безграничны

Однако предприятия в условиях войны тоже не могут все тянуть на своих плечах. По данным Отчета, многие работодатели приостановили обучение работников в 2022 году — 42% компаний сократили расходы на обучение работников в любой форме.

В 2022 году было ратифицировано Финансовое соглашение "Программа поддержки профессионально-технического образования (ПТО) в Украине", которым предусмотрены перспективные инвестиции в 58 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Это финансирование предназначено для создания сети центров профессионального усовершенствования, а Инвестиционная платформа соседства ЕС дополнительно выделила 8,5 млн евро на более широкое развитие ПТО. Однако это фактически эксперимент на базе определенных образовательных учреждений.

Что делать?

По мнению специалистов из Европейского фонда образования (European Training Foundation), обеспечение соответствия содержания и качества образования потребностям региональных рынков труда возможно, благодаря конкретным мерам:

предоставлению возможности приобретения профессиональных навыков (прохождению переподготовки) взрослому населению по государственному/региональному заказу на подготовку рабочих;

разработке современных государственных образовательных стандартов для рабочих профессий и образовательных программ;

вовлечению бизнеса в процесс подготовки специалистов в заведениях П(ПТ)О посредством дуального образования.

"Есть три основные вещи — первое, учебные программы должны быть лучше согласованы с рынком труда, МОН должно найти для этого механизмы, — заключает и Наталья Пипа. — Во-вторых, зарплаты персонала должны быть выше. Громады, которые имеют возможность дофинансировать это, уже имеют положительные результаты. Соответственно, в профессионально-техническое образование пойдет больше людей. Третье, популяризация этого типа образования среди молодежи с помощью различных способов".

А пока во властных кабинетах планируют правильные реформы, бизнес ищет способы, чтобы закрыть и эту брешь.