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Вступительная кампания 2020: в Минобразования внесли поправки поступления в ПТУ

Вступительная кампания 2020: в Минобразования внесли поправки поступления в ПТУ
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Теперь абитуриентам будет проще подать документы в профессионально-технические училища.

Министерство образования и науки Украины обновило правила приема в учреждения профессионально-технического образования.

"Вступительная кампания в учреждения профессионального образования в 2020 году будет проводиться по обновленным правилам приема. Теперь поступающим нужно подавать меньше документов для зачисления, а предприятиям будет проще направлять специалистов на повышение квалификации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Согласно сообщению, в обновленных правилах заложено, что право на первоочередное вступление отныне будут иметь призеры финального этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук.

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Кроме того, воспользоваться льготами при поступлении смогут люди с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей.

"Упростится также механизм взаимодействия учреждений с предприятиями: теперь, чтобы отправить специалистов на обучение или повышение квалификации, работодатель сможет подписать соглашение, покрыв расходы на обучение", - добавили в ведомстве.

Среди прочего, приемным комиссиям нужно будет уделять больше внимания консультациям, в частности, они будут проводить беседы по выбору профессии, рассказывать об условиях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска.

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Минобразования, Вступительная кампания, МОН, ПТУ, Вступительная кампания 2020.
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