Украина превзошла ожидания: МВФ выделил новый транш

Сумма кредита является лишь частью общей суммы поддержки Украины

Украина получит рекордный транш от Международного валютного фонда, так как совет директоров организации завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Сумма по истине внушительная — 890 млн долларов США.

Об этом сказано в заявлении МВФ. В сообщении отметили, что наша страна достигла серьезного прогресса в выполнении своих обязательств по программе EFF в сложных условиях.

Совет директоров МВФ одобрил расширение механизм расширенного финансирования еще в марте 2023 года. Это лишь часть поддержки Украины на общую сумму 115 миллиардов долларов США. По их словам, Украина выполнила все критерии эффективности до конца апреля, а структурные маяки — до конца июня, и продолжает следовать этой программе. Несмотря на войну, экономика Украины показала большую устойчивость, чем ожидалось после того, как в 2022 году произошло резкое сокращение показателей.

"Дальнейшая сильная ответственность и импульс реформ необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, усиления институциональных реформ и поддержки усилий по восстановлению, а также для содействия Украине на пути вступления в ЕС", — говорится в заявлении.

В МВФ пояснили, что подразумевается под этим:

сохранение мощной базы налоговых поступлений ("в том числе путем удержания от мер, которые могут взорвать налоговую базу"),

поддержание устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, поддержание здоровья банковского сектора,

продвижение важных реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, по декларированию активов, противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Более того, внешнее финансирование бюджетной поддержки должно продолжаться на определенных льготных условиях. Это необходимо, чтобы защитит макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование проектов восстановления на условиях, которые бы соответствовали фискальной и долговой устойчивости.

"Прогноз роста ВВП на 2023 год повышен до 1-3 процентов, поскольку внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а золотовалютные резервы остаются высокими на фоне стабильной ситуации на валютном рынке. В целом макроэкономическая и финансовая стабильность сохраняется благодаря взвешенной политике, а также непрерывной и своевременной. внешней поддержке", — добавили в Фонде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из условий рекордного кредита от МВФ было возвращение довоенной системы налогообложения.