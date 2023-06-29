Україна перевершила очікування: МВФ виділив новий транш

Сума кредиту є лише частиною від загальної суми підтримки України

Україна отримає рекордний транш від Міжнародного валютного фонду, оскільки рада директорів організації завершила перший перегляд програми розширеного фінансування у рамках механізму розширеного фінансування (EFF). Сума справді велика — 890 млн доларів США.

Про це йдеться у заяві МВФ. У повідомленні наголосили, що наша країна досягла серйозного прогресу у виконанні своїх зобов’язань за програмою EFF у складних умовах.

Рада директорів МВФ схвалила розширення механізму розширеного фінансування ще в березні 2023 року. Це лише частина підтримки України на загальну суму 115 мільярдів доларів. За їхніми словами, Україна виконала всі критерії ефективності до кінця квітня, а структурні маяки — до кінця червня, і продовжує дотримуватися цієї програми. Незважаючи на війну, економіка України показала більшу стійкість, ніж очікувалося після того, як 2022 року відбулося різке скорочення показників.

"Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль щодо відновлення, а також для сприяння Україні на шляху вступу до ЄС", — йдеться у заяві.

У МВФ пояснили, що мається на увазі під цим:

збереження потужної бази податкових надходжень ("у тому числі шляхом утримання від заходів, що можуть підірвати податкову базу"),

підтримка стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, підтримка здоров'я банківського сектору,

просування важливих реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема, щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Більше того, зовнішнє фінансування бюджетної підтримки має продовжуватись на певних пільгових умовах. Це необхідно, щоб захистити макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування проектів відновлення на умовах, які б відповідали фіскальній та борговій стійкості.

"Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3 відсотків, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються високими на тлі стабільної ситуації на валютному ринку. Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасної. зовнішньої підтримки", — додали у Фонді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що однією з умов рекордного кредиту від МВФ було повернення довоєнної системи оподаткування.