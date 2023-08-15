Метит в кресло министра обороны? Пост Верещук о войне вызвал критику в сети

В Украине может смениться министр обороны

После ряда коррупционных скандалов в Минобороны все громче звучат слухи о том, что власти задумались о кадровых перестановках, включая и смену самого министра. На этом фоне вице-премьер-министр — министр по реинтеграции Ирина Верещук обнародовала очень пост о том, сколько будет длиться война.

Так в своем Telegram-канале она сообщила, что война не будет длиться "2-3 недели", а путь к победе будет долгим и тяжелым.

"Должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", — написала она.

После этого поста в комментариях к записи собралось значительное количество людей, которые выразили свое негативное отношение к амбициям Верещук, однако их высказывания были быстро удалены модераторами, что не прошло мимо пользователей сети.

Отметим, что на желание возглавить Минобороны также намекнула и скандальный нардеп Марьяна Безугла, которая обнародовала в своих соцсетях загадочное сообщение.

Напомним, Верещук хотела возглавить Министерство обороны еще в 2021 году. Впрочем, источники "Телеграфа" тогда сообщали, что против ее кандидатуры выступили в Офисе президента.

Поэтому на освободившееся место был назначен тогдашний министр реинтеграции Алексей Резников, а его должность отдали Верещук.

Стоит отметить, что на должность главы МОУ также рассматривают действующего начальника разведки Кирилла Буданова, однако его кандидатура вызывает много вопросов, а потому источники "Телеграфа" сомневаются, что он получит эту должность.