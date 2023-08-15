Мітить у крісло міністра оборони? Пост Верещук про війну викликав критику в мережі

В Україні може змінитись міністр оборони

Після низки корупційних скандалів у Міноборони все голосніше лунають чутки про те, що влада задумалася про кадрові перестановки, включаючи і зміну самого міністра. На цьому фоні віцепрем'єр-міністр — міністр із реінтеграції Ірина Верещук оприлюднила дуже пост про те, скільки триватиме війна.

Так у своєму Telegram-каналі вона повідомила, що війна не триватиме "2-3 тижні", а шлях до перемоги буде довгим і важким.

"Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі повинні налаштуватися на тривалу та важку війну. І лише тоді ми переможемо", — написала вона.

Після цього посту в коментарях до запису зібралася значна кількість людей, які висловили своє негативне ставлення до амбіцій Верещук, проте їхні висловлювання були швидко видалені модераторами, що не пройшло повз користувачів мережі.

Зазначимо, що на бажання очолити Міноборони також натякнула скандальна нардепка Мар’яна Безугла, яка оприлюднила у своїх соцмережах загадкове повідомлення.

Нагадаємо, Верещук хотіла очолити Міністерство оборони ще 2021 року. Втім, джерела "Телеграфа" тоді повідомляли, що проти її кандидатури виступили в Офісі президента.

Тому на місце, що звільнилося, було призначено тодішнього міністра реінтеграції Олексія Резнікова, а його посаду віддали Верещуку.

Варто зазначити, що на посаду голови МОУ також розглядають чинного начальника розвідки Кирила Буданова, проте його кандидатура викликає багато питань, а тому джерела "Телеграфа" мають сумніви, що він отримає цю посаду.