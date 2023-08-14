Є речі, які можна озвучити: Резніков розповів про важливі моменти для перемоги

Для наближення перемоги, збереження життя військових робиться замало.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, для цього закупівлі керованих БПЛА-бомб або FPV-дронів мають бути публічними.

При цьому глава міністерства наголосив, що деякі речі, які можна озвучити.

"З початку повномасштабної війни росії проти України 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів допущено до експлуатації — розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та барражувальних боєприпасів. Офіційно створено окрему категорію — боєприпаси для БПЛА, що дозволяє їх виробництво і виробництво" , — сказав він.

За його словами, така сама ситуація з FPV-дронами.

"Вже 10 моделей офіційно в експлуатації ЗСУ. Більшість збирається в Україні, але переважно з іноземних складових. Наступний виклик – виробляти основні компоненти в Україні, щоб гарантувати незалежність та стійкість поставок армії за будь-яких обставин. Всього з 24 лютого 2022 року взято на озброєння та допущено до експлуатації понад двісті зразків різного озброєння та військової техніки. Це у десятки разів більше, ніж будь-якого минулого року незалежності", — уточнив міністр.

Резніков зазначив, що реалії цієї війни диктують цілком конкретні умови.

"Умови, за яких ми змушені прагнути як до кількості озброєння, так і до його якості, технологічності, ефективності використання. Яка це зброя? Нова. У цій ситуації важливу роль відіграє гнучкість системи прийняття рішень щодо постановки нового озброєння на бойове чергування. І ми продовжуємо працювати над удосконаленням процедур", — сказав він.

Міністр розуміє, що запит ЗСУ значно перевищує можливості бюджету країни, тому Міноборони намагається максимально ефективно витрачати виділені кошти.

"Ми продовжуємо укладати державні контракти на закупівлю БПЛА. Вже законтрактовані перевірені в бою та взяті на озброєння комплекси іноземного виробництва: Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0; PD-2, RAM-2, Spectator-M1. Розпочато закупівлю щойно допущених до експлуатації комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery", — зазначив він.

Резніков додав, що закупівлі на державному рівні — це головний крок для подальшого контрактування та постачання на озброєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що місце Резнікова хотів зайняти Кирило Буданов.