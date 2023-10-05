Долар лихоманить: банкір розповів, коли спаде "підвищена курсова температура"

Банкіри чекають, коли ситуація на ринку стабілізується, і для цього є всі підстави

З 3 жовтня Національний банк України ввів "плаваючий" курс долара, тому ситуація на валютному ринку може змінитися. Втім, після кількох днів підвищеного ажіотажу все має стабілізуватись.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Впевненості експерту у стабілізації ситуації надає маса факторів, які раніше зміцнювали курс гривні, і нікуди не зникнуть і тепер.

Так, як каже співрозмовник "Телеграфа", продовжаться:

розвиток економіки (до кінця року зростання ВВП має становити не менше 2,9%);

системна макрофінансова допомога від партнерів (Україна сподівається, що зможе й надалі отримувати щомісяця понад 3 млрд доларів, що дозволяє покривати значну частину видатків держбюджету);

розвиток експорту, зокрема сільгосппродукції (завдяки ефективності тимчасового зернового коридору, транзитним коридорам через країни ЄС, а також очікуване створення нового морського коридору – морської коаліції без участі країни-агресора);

дії регулятора, створені задля збереження балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту, подальше здійснення стратегії валютної лібералізації;

ситуація на фронті (непрямий фактор, від якого насамперед залежать суспільні настрої);

можливі наслідки ворожого ракетного обстрілу критично важливої інфраструктури країни.

"Думаю після кількох днів "підвищеної курсової температури" на готівковому ринку, пов’язаної зі скасуванням офіційного курсу валют, ринок стане більш менш спокійним і прогнозованим. Очікується, що через вільний курс міжбанку протягом наступних 7-10 днів курсова різниця між готівкою курсом та міжбанківським скоротиться до 1-1,5%. Однак готівковий ринок "озиратиметься" на ситуацію безготівкового ринку і реагуватиме на це", — говорить Тарас Лесовий про залежність курсу готівкового долара від ситуації на міжбанківському ринку.

Про те, що означає плаваючий курс від НБУ і яким може бути співвідношення долара та гривні, можна прочитати у матеріалі "Телеграфа".