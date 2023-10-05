Доллар лихорадит: банкир рассказал, когда спадет "повышенная курсовая температура"

Банкиры ждут когда ситуация на рынке стабилизируется, и для этого есть все основания

С 3 октября Национальный банк Украины ввел "плавающий" курс доллара, поэтому ситуация на валютном рынке может измениться. Впрочем, после нескольких дней повышенного ажиотажа все должно стабилизироваться.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Уверенности эксперту в стабилизации ситуации придает масса факторов, которые ранее укрепляли курс гривны, и никуда не исчезнут и теперь.

Так, как говорит собеседник "Телеграфа" продолжатся:

развитие экономики (к концу года рост ВВП должен будет составить не менее 2,9%);

системная макрофинансовая помощь от партнеров (Украина надеется, что сможет и дальше получать ежемесячно более 3 млрд долларов, что позволяет покрывать значительную часть расходов госбюджета);

развитие экспорта, в частности, сельхозпродукции (благодаря эффективности временного зернового коридора, транзитным коридорам через страны ЕС, а также ожидаемое создание нового морского коридора – морской коалиции без участия страны-агрессора);

действия регулятора, направленные на сохранение баланса между спросом и предложением на наличную валюту, на дальнейшее воплощение стратегии валютной либерализации;

ситуация на фронте (косвенный фактор, от которого прежде всего зависят общественные настроения);

возможные последствия вражеских ракетных обстрелов критически важной инфраструктуры страны.

"Думаю после нескольких дней "повышенной курсовой температуры" на наличном рынке, связанной с отменой официального курса валют, рынок станет более или менее спокойным и прогнозируемым. Ожидается, что из-за свободного курса межбанка в течение следующих 7-10 дней курсовая разница между наличным курсом и межбанковским сократится до 1-1,5%. Однако наличный рынок будет "оглядываться" на ситуацию безналичного рынка и реагировать на это", — говорит Тарас Лесовой о зависимости курса наличного доллара от ситуации на межбанковском рынке.

О том, что значит плавающий курс от НБУ и каким может быть соотношение доллара и гривны, можно прочитать в материале "Телеграфа".