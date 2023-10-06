Доллар по 50 гривен? Когда и при каких условиях в Украине может резко возрасти курс

Эксперт поделился своим прогнозом

В бюджетах на 2024 год была заложена стоимость валюты в среднем на уровне 41 гривны. При очень плохой и нестабильной ситуации доллар может подорожать до 50 гривен.

Как пояснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий для "Минфина", каждый год, когда публикуется проект бюджета на следующий год, следует считать, что это просто показатель, а не точный результат.

"Курс в бюджете – это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. Причем в нашей истории он почти всегда отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетное из которых – сохранение курсовой устойчивости», – сказал Гелетий.

Ждать ли Украине курс доллара в пределах 50 гривен

На вопрос о курсе доллара по 50 гривен, заместитель главы НБУ ответил, чтобы стоимость валюты достигла такой отметки должен быть "крайне негативный сценарий". Пока оснований для такого развития событий нет и оно не соответствует принципам понимания управляемой гибкости курса.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 октября

По данным портала Минфин, в пятницу, 6 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает дорожать — 36,62 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара может достичь 39 гривен в результате введения "управляемой гибкости" на валютном рынке.