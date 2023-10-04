НБУ отменил фиксированный курс: будет ли дорожать доллар в течение октября

Аналитик спрогнозировал ситуацию по удорожанию или удешевлению американской валюты в этом месяце

Национальный банк Украины ввел плавающий курс. Эксперты уверены, что в ближайшие дни на валютном рынке не произойдет значительных изменений.

Как сообщает экономист Олег Пендзин в эфире "Радио Свобода", украинцам не стоит создавать искусственный ажиотаж по скупке доллара. Есть вероятность, что курсы наличных и безналичных могут стать едиными.

"Совершенно нет нужды сейчас хватать свои гривны и бежать покупать валюту, создавая дополнительный ажиотаж. Все будет более или менее прогнозируемо. Тем более — те изменения, о которых мы сейчас говорим, касаются безналичного рынка. Наличный рынок как существовал по правилам, которые вчера или неделю назад были, да и он остается сегодня ", — отмечает экономист.

Пендзин отмечает, что курс доллара на безналичном рынке будет подтягиваться к наличному, который сейчас около 38 грн. Поэтому и безналичный будет не 36,6, а "37 с хвостиком". То есть, значительной разницы между курсами не будет.

"Недели полторы-две — и мы увидим выравнивание курса. Возможно, он поднимется до 38,5 грн. Думаю, что не в далекой перспективе у нас будет единый курс — как наличный, так и безналичный", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине 4 октября

По данным портала Минфин, в среду, 4 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,34 (продажа). Наличный курс — 38,15 (покупка) и 38,35 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины изменился — 36,59 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в 2024 году.