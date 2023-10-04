НБУ скасував фіксований курс: чи буде дорожчати долар протягом жовтня

Аналітик спрогнозував ситуацію щодо здорожчання чи здешевшання американської валюти у цьому місяці

Національний банк України запровадив плаваючий курс. Експерти впевнені, що найближчими днями на валютному ринку не відбудеться значних змін.

Як повідомляє економіст Олег Пендзин в ефірі "Радіо Свобода", українцям не варто створювати штучний ажіотаж щодо скуповування долара. Є ймовірність, що курси готівкового і безготівкового можуть стати єдиними.

"Абсолютно немає потреби зараз хапати свої гривні та бігти купувати валюту, створюючи додатковий ажіотаж. Все буде більш-менш прогнозовано. Тим більше — оті зміни, про які ми зараз говоримо, стосуються безготівкового ринку. Готівковий ринок як існував за правилами, які вчора чи тиждень тому були, так і він залишається сьогодні", — наголошує економіст.

Пендзин наголошує, що курс долара на безготівковому ринку буде підтягуватися до готівкового, який зараз близько 38 грн. Тому і безготівковий буде не 36,6, а "37 з хвостиком". Тобто значної різниці між курсами не буде.

"Тижні півтора-два — і ми побачимо вирівнення курсу. Можливо, він підніметься до 38,5 грн. Думаю, що не в далекій перспективі в нас буде єдиний курс — як готівковий, так і безготівковий", — каже експерт.

Курс долара в Україні 4 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 4 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,34 (продаж). Готівковий курс — 38,15 (купівля) та 38,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України змінився — 36,59 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара у 2024 році.