НБУ отменил фиксированный курс: насколько подорожает доллар до конца этого года

Эксперт дал прогноз

Национальный банк Украины ввел плавающий курс. По словам экспертов, к концу 2023 года доллар максимально подорожает до 38 гривен.

Как сообщает основатель и президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак в материалах для NV Бизнес, НБУ не планирует отпускать курс, поэтому ситуация на наличном рынке будет управляема. Этому способствуют золото-валютные резервы.

Какой главный отказ от фиксированного курса

"Политика "нерушимой гривны" в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России дала определенный якорь или фундамент для курсовых ожиданий граждан и бизнеса. С течением времени позитив от фиксированной гривны начал иссякать, а структурные перекосы (в частности множественность курсов) стали все более негативно влиять на экономику", — говорит эксперт.

К тому же, МФУ и других крупных экспортеров привлекает дешевая гривна. То есть для Минфина это еще одни дополнительные доходы бюджета, а для экспортеров — больше денег.

Растет доллар — растут цены

НБУ отвечает за ценовую стабильность, то есть за низкую инфляцию. Понятно, что подорожание доллара отчасти приводит к росту цен и в этой борьбе за курс гривны у Нацбанка больше влияния и инструментов.

Что будет с курсом доллара к концу 2023 года

"На днях была встреча руководства НБУ с экспертами. По результатам разговора я еще раз убедился, что Нацбанк не планирует отпускать курс. Золото-валютных резервов, инструментов и уверенности достаточно", — отмечает эксперт.

В новой курсовой политике в ближайшие месяцы будет мало гибкости и много управляемости. Эксперт прогнозирует наличный курс доллара до конца года – примерно 38 гривен за доллар.

Курс доллара в Украине 5 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 5 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,27 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины вырос — 36,60 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в 2024 году.