Доллар пошел вверх: чего ждать от курса на протяжении недели

В настоящее время наблюдается повышенный спрос

Большинство экспертов единогласно утверждают, что на наличном рынке на этой неделе не будет резких скачков курса.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько для 24 Канала, курс американской валюты будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривны за доллар.

Она уверена, что ситуация в течение 3-8 октября должна пройти относительно спокойно.

"Хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимыми ", — говорит банкирша.

При этом ожидается небольшое укрепление гривны в течение первых дней недели и умеренный рост стоимости доллара в конце, из-за приближения переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.

Курс доллара в Украине 3 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 3 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,06 (покупка) и 38,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мнении экспертов по курсу доллара в начале октября. Они ожидают возможного решения НБУ о либерализации валютного рынка, что может спровоцировать удорожание бакса.