НБУ скасував фіксований курс: наскільки здорожчає долар до кінця цього року

Експерт дав прогноз

Національний банк України запровадив плаваючий курс. За словами експертів, до кінця 2023 року долар максимально здорожчає до 38 гривень.

Як повідомляє засновник і президент інвестиційної компанії Універ Тарас Козак в матеріалах для NV Бізнес, НБУ не планує відпускати курс, тому ситуація на готівковому ринку буде керована. Цьому сприяють золото-валютні резерви.

Яка головна відмова від фіксованого курсу

"Політика "нерушимої гривні" в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення росії дала певний якір чи фундамент для курсових очікувань громадян та бізнесу. З плином часу позитив від фіксованої гривні почав вичерпуватися, а структурні перекоси (зокрема множинність курсів) стали все більше негативно впливати на економіку", — каже експерт.

До того ж МФУ та інших великих експортерів приваблює дешева гривня. Тобто для Мінфіну це ще одні додаткові доходи бюджету, а для експортерів — більше грошей.

Зростає долар — зростають ціни

НБУ відповідає за цінову стабільність, тобто за низьку інфляцію. Зрозуміло, що здорожчання долара частково призводить до росту цін. і в цій боротьбі за курс гривні Нацбанк має більше впливу та інструментів.

Що буде з курсом долара до кінця 2023

"Днями була зустріч керівництва НБУ з експертами. За результатами розмови я ще раз пересвідчився, що Нацбанк не планує відпускати курс. Золото-валютних резервів, інструментів та впевненості достатньо", — зазначає експерт.

У новій курсовій політиці в найближчі місяці буде мало гнучкості, і багато керованості. Експерт прогнозує готівковий курс долара до кінця року — приблизно 38 гривень за долар.

Курс долара в Україні 5 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 5 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,27 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України зріс — 36,60 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара у 2024 році.