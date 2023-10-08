Чи потрібно скуповувати валюту? Українцям розповіли, чого чекати від долара у найближчі дні

Аналітик зробив прогноз курсу долара до 11 жовтня

Ситуація на валютному ринку України значно не зміниться протягом найближчих кількох днів. Курс долара у більшості банків та обмінників фінкомпаній буде в межах від 38 до 39 грн/дол.

Такий прогноз до 11 жовтня зробив аналітик Олексій Козирєв. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Фінансовий канал "Мінфін". За його словами, євро водночас буде в межах від 39,55 до 41,34 грн.

"Суттєва волатильність курсів на готівковому ринку зараз збережеться, але такого глобального ажіотажу, якихось ситуацій, коли всім бігти купувати валюту тільки сьогодні, бо завтра буде дорожче, такого не буде. Я б таки не хвилювався. Національний банк справді тримає ситуацію під контролем", — сказала експерт.

Аналітик додав, що на міжбанку курс долара навряд чи підніметься вищим, ніж 37-37,20 грн/дол. Котирування євровалютою не перевищуватимуть рівня від 38,51-39,43 грн/євро.

"За моїми прогнозами, для стартового заспокоєння ринку НБУ за цей тиждень витратить не менше від 780 до 1 мільярда 50 мільйонів резервів, а може навіть більше", — пояснив Козирєв.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 8 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 39,10 (купівля) та 38,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,62.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Тарас Козак розповів, що буде з курсом долара до кінця 2023 року. Він розповів,