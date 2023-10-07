Ринок уже відреагував: економіст дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Нацбанк регулює валютний ринок за рахунок власних резервів

Хоча не виключено, що курс долара в Україні може зрости до 50 гривень, поки його коливання незначні. Ймовірно, така ситуація збережеться і наступного тижня.

Прогноз курсу долара на тиждень 9-15 жовтня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Його публікує сайт "Pro Гроші".

Він зазначив, що на тлі низки факторів, зокрема запровадження Національним банком режиму гнучкості обмінного курсу, що керується, відбувається невеликий поступовий рух, на кілька копійок щодня. Швидше за все, долар продовжить цю тенденцію.

"Не буде чогось надзвичайного, адже ринок уже відреагував як на гальмування допомоги з боку США, так і на інші фактори. Зокрема, на те, що НБУ перейшов на іншу систему визначення курсу", — пояснив економіст.

За прогнозом Плотнікова, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде спокійною та прогнозованою. Національний банк здійснюватиме м’яке та ефективне регулювання курсу гривні через продаж золото-валютних резервів. При цьому з понеділка можлива незначна девальвація у діапазоні кількох копійок на день.

"Зараз на коливання впливає перехід Нацбанку до гнучкого курсоутворення, і цей рух повністю відповідає тому, що хотів регулятор. Інакше б він стримував курс за допомогою певних інструментів. Але Нацбанк втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку протягом тижня, і таким чином контролює долар", – резюмував Плотніков.

Курс долара в Україні станом на 7 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 7 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,07 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України продовжує поступове зростання — 36,62 грн.

Курс валют, 7 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки НБУ витратив на підтримку стабільності гривні лише за один день після скасування фіксованого курсу. Йдеться про величезну суму.

Про те, як тепер здійснюватиметься контроль за курсом валют і як новий підхід позначиться на вартості долара читайте у матеріалі "Телеграфа": 50 відтінків гнучкості: навіщо НБУ "відпускає" курс долара і до чого це може призвести