Есть избыток валюты: украинцам рассказали, будет ли дорожать доллар

С помощью одного фактора сейчас на рынке царит почти стабильность

В Украине НБУ перешел с фиксированного курса на управляемый. Хотя есть вероятность, что доллар может подорожать после этого, но некоторые эксперты отрицают этот факт.

Как сообщает специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман для 24 канала, бешеного роста стоимости валюты опасаться не стоит. Не будет и резкой девальвации.

Эксперт отметил, что изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий положительно повлияет на экономику Украины. Факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию, накопились.

Основной причиной сбалансированного межбанка является поступление больших объемов помощи в виде грантов, кредитов или макрофина. Поэтому из-за этого есть избыток валюты.

"В то же время из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривны, для граждан это будет не совсем хорошо", — добавил экономист.

Стоит ли того, чтобы сейчас скупать доллар

"Доллар никуда не "взлетит". Безумного роста цены не будет и девальвации тоже, ведь все контролируемо. Поэтому разгонять панику и скупать валюту не стоит", — говорится на сайте.

Курс доллара в Украине на 10 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 10 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,00 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины немного подешевел — 36,55 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что эксперт Тарас Козак рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2023 года.