Рынок уже отреагировал: экономист дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Нацбанк регулирует валютный рынок за счет собственных резервов

Хотя не исключено, что курс доллара в Украине может вырасти до 50 гривен, пока его колебания незначительны. Вероятно, такая ситуация сохранится и на следующей недели.

Прогноз курса доллара на неделю 9-15 октября дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Его публикует сайт "Pro Гроші".

Он отметил, что на фоне ряда факторов, в частности введения Национальным банком режима управляемой гибкости обменного курса, происходит небольшое постепенное движение, на несколько копеек ежедневно. Скорее всего, доллар продолжит это движение.

"Не будет чего-то чрезвычайного, ведь рынок уже отреагировал как на торможение помощи со стороны США, так и на другие факторы. В частности, на то, что НБУ перешел на другую систему определения курса", — пояснил экономист.

По прогнозу Плотникова, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет спокойной и прогнозируемой. Национальный банк будет осуществлять мягкую и эффективную регулировку курса гривны через продажу золото-валютных резервов. При этом с понедельника возможна незначительная девальвация в диапазоне нескольких копеек в день.

"Сейчас на колебания влияет переход Нацбанка к гибкому курсообразованию, и это движение полностью отвечает тому, что хотел регулятор. Иначе он сдерживал бы курс с помощью определенных инструментов. Но Нацбанк вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке в течение недели, и таким образом контролирует доллар", – резюмировал Плотников.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 октября

По данным портала "Минфин", в субботу, 7 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 38,07 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины продолжает постепенный рост — 36,62 грн.

Курс валют, 7 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько НБУ потратил на поддержание стабильности гривны только за один день после отмены фиксированного курса. Речь идет об огромной сумме.

О том, как теперь будет осуществляться контроль за курсом валют и как новый подход скажется на стоимости доллара читайте в материале "Телеграфа": 50 оттенков гибкости: зачем НБУ "отпускает" курс доллара и к чему это может привести