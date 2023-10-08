Нужно ли скупать валюту? Украинцам рассказали, чего ждать от доллара в ближайшие дни

Аналитик сделал прогноз по курсу доллара до 11 октября

Ситуация на валютном рынке Украины значительно не изменится в ближайшие несколько дней. Курс доллара в большинстве банков и обменников финкомпаний будет в пределах от 38 до 39 грн/долл.

Такой прогноз до 11 октября сделал аналитик Алексей Козырев. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Финансовый канал "Минфин". По его словам, евро в то же время будет в пределах от 39,55 до 41,34 грн.

"Существенная волатильность курсов на наличном рынке сейчас сохранится, но такого глобального ажиотажа, каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, такого не будет. Я бы все-таки не волновался. Национальный банк действительно держит ситуацию под контролем", — сказала эксперт.

Аналитик добавил, что на межбанке курс доллара вряд ли поднимется выше, чем 37-37,20 грн/долл. Котировки по евровалюте не будут превышать уровня от 38,51-39,43 грн/евро.

"По моим прогнозам, для стартового успокоения рынка НБУ за эту неделю потратит не меньше от 780 до 1 миллиарда 50 миллионов резервов, а, может, даже и больше", — объяснил Козырев.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 8 октября, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 39,10 (покупка) и 38,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,62.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Тарас Козак рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2023 года. Он рассказал,