Обязательная поверка счетчиков вернулась: кто обязан, а кто освобожден от неё в октябре

В Украине вернулась обязательная поверка счетчиков. В целом, её должны проходить все наши граждане, но есть и исключения. "Телеграф" рассказывает о том, кто должен, а кто освобожден от поверки счетчиков в октябре 2023 года.

В июне вступило в силу постановление Кабмина № 440. Теперь те потребители, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны были это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода. Соответсвенно в октябре должны будут пройти поверку граждане:

у которых с момента установки (последней поверки) счетчика воды прошло 4 года;

у которых с момента установки (последней поверки) газового счетчика прошло 8 лет;

у которых с момента установки (последней поверки) электросчетчика прошло 8 лет (для дискового индуктивного прибора), 16 лет (для электронных моделей). Отметим, что изделия класса точности 2,5 — не поверяются. Такие приборы нужно заменить.

Кто освобожден от обязательной поверки в октябре

Для потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях, продолжают действовать нормы о прекращении поверки счетчиков на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Для потребителей, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период до шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, кому нужно платить за поверку счетчика электроэнергии.