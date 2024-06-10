Повірка лічильників. Усе, що ви хотіли знати

Якщо лічильник не відповідає нормам, його необхідно замінити чи відремонтувати

Повірка лічильників — це обов'язкова процедура, яка гарантує точність вимірювання споживання комунальних ресурсів. Своєчасна повірка лічильників допомагає уникнути помилок в обліку та забезпечує справедливе нарахування платежів. У цій статті ми розглянемо, як проводиться повірка лічильників води, газу та електрики, хто має платити за цю послугу, які терміни повірки встановлені законодавством, а також відповімо на найпоширеніші запитання споживачів.

Як проводиться повірка лічильників

Води:

Існують два основні способи проведення повірки лічильників води:

Без демонтажу вдома. Цей спосіб є зручнішим для споживачів, оскільки не потребує демонтажу лічильника. Повірка проводиться за допомогою спеціального метрологічного обладнання — акредитованих переносних проливних установок. Вони підключаються до змішувача, і через лічильник пропускається певний об'єм води. Фахівець перевіряє точність показників лічильника при різних витратах води.

З демонтажем та транспортуванням до лабораторії. У цьому випадку лічильник демонтується та транспортується до спеціалізованої лабораторії. Там він перевіряється на спеціальному стенді, який імітує різні режими роботи та навантаження. Якщо похибка вимірювання перевищує допустимі норми, лічильник визнається непридатним.

Газу:

Повірка газових лічильників відбувається безпосередньо на місці їх встановлення. Спеціаліст газової служби за допомогою спеціального обладнання перевіряє точність показників лічильника при різних витратах газу. У разі виявлення відхилень, що перевищують допустимі норми, лічильник визнається непридатним та підлягає заміні.

Електрики:

Перевірка електричних лічильників теж проводиться на місці їх встановлення. Спеціаліст енергопостачальної компанії підключає лічильник до спеціального пристрою, який імітує різні режими споживання електроенергії. Якщо похибка вимірювання перевищує допустимі норми, лічильник визнається непридатним та підлягає заміні або ремонту.

Хто має платити за повірку лічильників

Відповідно до чинного законодавства, витрати на повірку лічильників несуть їх власники. Для побутових споживачів ця вартість зазвичай включається до щомісячних платежів за комунальні послуги у вигляді невеликої надбавки.

Термін повірки лічильників

Терміни повірки лічильників різняться залежно від виду комунальних послуг і того, що цей лічильник рахує:

Лічильники води — кожні 4-6 років

Лічильники газу — кожні 8 років

Лічильники електрики — кожні 16 років

Важливо стежити за терміном повірки та своєчасно звертатися до відповідних служб для її проведення. Використання лічильників з простроченим терміном повірки може призвести до накладення штрафних санкцій та застосування інших заходів відповідальності.

Споживачі можуть дізнатися про термін наступної повірки свого лічильника, звернувшись до відповідної комунальної служби або перевіривши інформацію на корпусі самого лічильника.

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