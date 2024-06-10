Проверка счетчиков. Все что вы хотели знать

Если счетчик не соответствует нормам, его необходимо заменить или отремонтировать

Поверка счетчиков – это обязательная процедура, гарантирующая точность измерения потребления коммунальных ресурсов. Своевременное проверка счетчиков помогает избежать ошибок в учете и обеспечивает справедливое начисление платежей. В этой статье мы рассмотрим, как проводится поверка счетчиков воды, газа и электричества, кто должен платить за эту услугу, какие сроки поверки установлены законодательством, а также ответим на самые распространенные вопросы потребителей.

Как проводится поверка счетчиков

Воды:

Существуют два основных способа проведения поверки счетчиков воды:

Без демонтажа на дому. Этот способ более удобен для потребителей, поскольку не требует демонтажа счетчика. Поверка производится с помощью специального метрологического оборудования – аккредитованных переносных проливных установок. Они подключаются к смесителю и через счетчик пропускается определенный объем воды. Специалист проверяет точность показателей счетчика при разных расходах воды.

С демонтажем и транспортировкой в лабораторию. В этом случае счетчик демонтируется и транспортируется в специализированную лабораторию. Там он проверяется на специальном стенде, имитирующем различные режимы работы и погрузки. Если погрешность измерения превышает допустимые нормы, счетчик признается непригодным.

Газа:

Поверка газовых счетчиков происходит непосредственно на месте их установки. Специалист газовой службы с помощью специального оборудования проверяет точность показателей счетчика при разных расходах газа. При обнаружении отклонений, превышающих допустимые нормы, счетчик признается непригодным и подлежит замене.

Электричества:

Проверка электрических счетчиков тоже производится на месте их установки. Специалист энергоснабжающей компании подключает счетчик к специальному устройству, имитирующему различные режимы потребления электроэнергии. Если погрешность измерения превышает допустимые нормы, счетчик признается непригодным и подлежит замене или ремонту.

Кто должен платить за поверку счетчиков

Согласно действующему законодательству, расходы на поверку счетчиков несут их владельцы. Для бытовых потребителей эта стоимость обычно включается в ежемесячные платежи за коммунальные услуги в виде небольшой надбавки.

Срок поверки счетчиков

Сроки поверки счетчиков различаются в зависимости от вида коммунальных услуг и того, что счетчик считает:

Счетчики воды — каждые 4-6 лет

Счетчики газа — каждые 8 лет

Счетчики электричества — каждые 16 лет

Важно следить за сроком поверки и своевременно обращаться в соответствующие службы для ее проведения. Использование счетчиков с просроченным сроком поверки может привести к наложению штрафных санкций и применению других мер ответственности.

Потребители могут узнать срок последующей поверки счетчика, обратившись в соответствующую коммунальную службу или проверив информацию на корпусе самого счетчика.

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