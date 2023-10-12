Розлучення не допоможе: НАЗК порівняє спосіб життя із деклараціями чиновників і депутатів

Що зміниться для держслужбовців і які у держави залишаються інструменти контролю за декларантами?

Попри опір Верховної Ради, обов'язкове декларування доходів держслужбовців повертається. Закон України № 3384-ІХ набирає чинності сьогодні, 12 жовтня. Саме від цієї дати відраховуватимуть всі строки, пов'язані із відновленням декларування.

"Щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — уже у звичний для всіх декларантів строк — до 31 березня 2024 року включно", — окреслив часові межі заступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

Він зазначив також, що після повномасштабного вторгнення НАЗК отримала понад 742 тис. добровільних декларацій — у них можна внести зміни, але лише один раз. Для цього декларантам потрібно звернутись до НАЗК з листом у довільній формі, зазначити, яку декларацію слід виправити і вказати дату подання оновленої інформації.

"Далі ви отримаєте відповідне повідомлення у своєму персональному електронному кабінеті Реєстру та зможете подати виправлену декларацію протягом 30 днів, проте лише один раз", — зазначив Артем Ситник. Якщо людина подасть заявку навіть на 14-й, останній день, вона все одно матиме можливість внести зміни, поточнив представник держрегулятора.

Ті, хто подав декларації до 24 лютого 2022 року, такого права не матимуть — вони готували документи у мирний час і мали дотримуватись усіх вимог законодавства. НАЗК очікує серйозна робота — три хвилі декларацій за 2021, 2022, 2023 рік — усього близько 3 млн.

Вільні від декларування

НАЗК назвали категорії держслужбовців, які будуть тимчасово (!) звільнені від подання декларацій:

— військові, причетні до оборони країни;

— ті, хто проходить службу на умовах державної таємниці, і розкриття даних про яких зашкодить здійсненню ними цієї служби;

— особи, які перебувають на окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії,

— ті, хто перебуває на лікуванні внаслідок поранення;

— полонені чи інтерновані особи;

— члени їх сімей тощо.

Ця відстрочка може бути скасована, якщо зміняться умови, які дають право на неї, а саме:

— завершиться воєнний стан;

— людина звільниться зі служби в ЗСУ, ДПСУ, Нацполіції тощо;

— виїде з окупованих територій, зони бойових дій тощо.

В такому разі подати декларацію потрібно буде впродовж 90 днів після зміни обставин.

"Декларації доведеться подати особам, які проходять службу на посадах міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, на посадах в апаратах міністерств, ВЛК, ТЦК, беруть участь у закупівлях в сфері оборони або відряджені на такі посади", — зазначила голова Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

Часу на інформацію про валютні рахунки — вдвічі більше

Повідомлення про суттєву зміну майнового стану — отримання доходу, придбання майна або витрат на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (134 200 грн) подаються впродовж 10 діб, як і раніше. А от на повідомлення про відкриття валютного рахунку часу дали більше — інформація має бути внесена впродовж 20 діб після його відкриття, а не 10, як було до того.

Відкриті та закриті дані

Сам реєстр декларацій НАЗК мають відкрити впродовж 60 діб з моменту набрання чинності закону.

"Виникає питання: чому не одразу? — каже Артем Ситник. — Нас зобов'язують привести всі нормативні документи відповідно до нового закону, на це дається місяць. Звісно, що ми не будемо чекати місяць, проєкти цих документів вже розроблено. Найважливіший з них, який, сподіваюсь, сьогодні-завтра буде затверджений головою НАЗК — порядок вилучення декларацій з публічної частини Реєстру декларацій, якщо оприлюднення цієї декларації носить певні ризики для декларанта. Саме для того, щоб це все було здійснено, відводиться 60 днів".

Вилучення інформації про осіб відбудеться за поданням електронного звернення керівників підрозділів до НАЗК. Відповідальність за правдивість інформації у поданнях — на керівниках підрозділів, підкреслили у НАЗК.

Повну адресу родичів, які проживають сьогодні за кордоном, з міркувань безпеки відтепер теж можна не вказувати у декларації — лише країну проживання і її регіон.

Перевірки декларацій

З набуттям чинності законом відновлюється не лише декларування, а й перевірка даних. Реєстр буде відкрито 10 грудня 2023 року, тож доступ до декларацій отримають журналісти-розслідувачі, активісти, громадські організації тощо. Тож НАЗК запрошує всіх до виявлення необґрунтованих активів декларантів.

"У нас відновиться функція повної перевірки, не була зупинена і здійснювалась функція повної перевірки способу життя, тобто співвідношення доходів і витрат, — підкреслив Артем Ситник. — У разі виявлення необґрунтованих активів НАЗК звертається до органів розслідування або, якщо сума менша порогу кримінальної відповідальності (понад 10,7 млн грн — 4000 прожиткових мінімумів для працездатної людини), матеріали йдуть до антикорупційної прокуратури, яка вирішує, чи є підстава подавати позов до антикорупційного суду".

Останнім часом увагу громадськості привернула хвиля розлучень нардепів. З одного боку, через війну і виїзд жінок з дітьми на довгий час за кордон, статистика розлучень дійсно зросла. Однак чи не приховується за цим в деяких випадках намагання приховати статки?

"Ми не можемо сказати, трапилось це через війну чи для того, щоб щось приховати, — каже Юлія Кулікова. — Якщо людина була схильна і раніше використовувати подібні інструменти, то вони і без війни це робили. Так, ми бачимо, що є така тенденція. Ми в будь-якому разі будемо перевіряти, що зазначено в декларації. Якщо людина зробила фіктивне розлучення, ми можемо це з'ясувати: люди продовжують разом подорожувати, проживають разом. їздять на роботу разом тощо. Ми і раніше це перевіряли і виявляли, і у нас є результати — відкриті кримінальні провадження".

Критерії для повної перевірки декларантів

Концепція до відбору декларацій для повної детальної перевірки тепер буде змінена, зазначила Юлія Кулікова:

"Нами розроблений інструмент, який дозволяє порівнювати дані всередині декларації, з попередньо поданими деклараціями. Це складний багаторівневий алгоритм, який дозволяє визначити показник рейтингу ризику кожної декларації".

Відтепер декларації будуть розташовувати від найвищого показника ризику недостовірності інформації до найнижчого. Попри посаду, якщо декларація матиме найвищий рейтинг ризику, вона буде перевірена, обіцяють в НАЗК.

Зараз регулятор розглядає механізми спрощеної перевірки декларацій, який матимуть найнижчі позиції в рейтингу ризику.

Ці нововведення пов'язані з тим, що закон скасовує обов'язкову перевірку абсолютно всіх декларацій, поданих топ-посадовцями. Зараз у законі вказана "повна перевірка" а не "обов'язкова повна перевірка". Це має на меті, за словами посадовиці, спростити роботу НАЗК щодо декларацій, які вже були перевірені чи помилки в яких вже були виправлені, а також ті, які не викликають запитань у регулятора.

Як уникнути помилок?

"Телеграф" звернувся до Юлії Кулікової із цим питанням.

"Щоб мінімізувати помилки, я б рекомендувала брати функцію "Дані для декларації" (вона доступна у персональному електронному кабінеті реєстру. — Ред.). Бо ми зробили витяги з реєстрів і адаптували до форми подання декларацій. Люди, які виїжджали поспіхом чи втратили документи, можуть просто скопіювати і вставити потрібні дані, — все.

По-друге, я б порадила користуватись Порядком заповнення форми — ми розробили чітку інструкцію, порядок заповнення форми. Якщо і це не допоможе, беріть роз'яснення, вони сформульовані по розділах, і вивчайте їх", — зазначила Юлія Кулікова.