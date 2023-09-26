Обов’язкова перевірка лічильників повернулася: хто зобов'язаний, а хто звільнений від неї в жовтні

В Україні повернулася обов’язкова повірка лічильників. Загалом її повинні проходити всі наші громадяни, але є й винятки. "Телеграф" розповідає про те, хто зобов'язаний, а хто звільнений від повірки лічильників у жовтні 2023 року.

У червні набула чинності ухвала Кабміну № 440. Тепер ті споживачі, у яких настав термін повірки лічильників, мали це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду. Відповідно у жовтні мають пройти перевірку громадяни:

у яких з моменту встановлення (останньої перевірки) лічильника води пройшло 4 роки;

у яких з моменту встановлення (останньої перевірки) газового лічильника минуло 8 років;

у яких з моменту встановлення (останньої повірки) електролічильника пройшло 8 років (для індуктивного дискового приладу), 16 років (для електронних моделей). Зазначимо, що вироби класу точності 2,5 не повіряються. Такі пристрої потрібно замінити.

Хто звільнений від обов’язкової повірки у жовтні

Для споживачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, продовжують діяти норми про припинення повірки лічильників на період військового стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Для споживачів, які проживають у зонах можливих або активних бойових дій, терміни перевірки лічильників відкладаються на період до шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому потрібно платити за перевірку лічильника електроенергії.