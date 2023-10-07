СБУ затримала депутата-рекетира на Закарпатті: виявився кумом медведчука (фото, відео)

Депутату облради повідомили про підозру одразу за двома статтями ККУ

Затримано кума віктора медведчука Івана Чубірка, який займався рекетом на Закарпатті. Він керував бандою, яка вибивала гроші із місцевих мешканців.

Про це повідомили у СБУ. Відомо, що Іван Чубірко одружений із сестрою оксани Марченко.

Так, Чубірко не лише обіймає посаду депутата облради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а й за сумісництвом має статус кримінального авторитету у злочинному середовищі. А в березні 2022 року він мітив у народні депутати замість скандальновідомого іллі ківи, що втік до росії.

СБУ з’ясувала, що депутат облради організував банду, яка намагалася тримати у страху мешканців Закарпаття та вибивала з них гроші. Для цього зловмисники створювали штучні конфлікти або "комерційні суперечки" і вимагали гроші для їх вирішення. Якщо постраждалі відмовлялися платити, їм погрожували насильством та конфіскацією майна.

Відомо, що Іван Чубірко разом із "правою рукою" — ще одним кримінальним авторитетом, вимагали від місцевого підприємця 135 тисяч доларів США. Щоб змусити чоловіка платити, поплічник ватажка банди викрав його авто та погрожував, що поверне лише після виплати "боргу".

Депутата облради та його помічника було затримано "на гарячому" в момент, коли отримували першу частину грошей у сумі 20 тисяч доларів від постраждалого бізнесмена. Під час обшуків на місці роботи та проживання правоохоронці знайшли інші докази його злочинної діяльності.

Івана Чубірко та його спільника затримано, вирішується питання про взяття під варту. Незабаром їм повідомлять про підозру за двома статтями УКУ:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ затримала так званого "смотрящого" за Вінницькою областю на прізвисько "Комар". Зловмисник промишляв понад 10 років.