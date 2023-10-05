СБУ затримала "смотрящого" за Вінницькою областю: "Комар" пив кров більше 10 років

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки України продовжує боротьбу з діяльністю криміналітету на території нашої країни. Так, спецслужба спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області.

Як повідомляє пресцентр СБУ, результатом спецоперації стало затримання лідера банди – так званого "смотрящого" за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько "Комар". Крім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.

За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів. У разі відмови платити "данину" – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Затримання учасників банди

Задокументовано, як лідер банди "Комар" та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини "данини" у розмірі 10 тис. американських доларів.

Затримання учасників банди

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

"боргові" розписки від потерпілих та чорнові записи з "обліком" сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Вилучена зброя

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У СБУ зазначили, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше у Києві, Івано-Франківській та Чернівецькій областях було затримано 5 членів злочинного угруповування (ОЗУ), що спеціалізуються на рекеті, "поверненні боргів", з використанням зброї та завдання тяжких тілесних ушкоджень.