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Стали "гадом" та "щуром": кримінальних авторитетів, які загрожували вагітній дружині бійця ЗСУ, покарають "свої"?

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Затримання ОЗУ в Коростишові Новина оновлена 02 жовтня 2023, 15:30
Затримання ОЗУ в Коростишові. Фото СБУ

У СІЗО ватажків банди зустріли неласково

У серпні та на початку вересня Служба безпеки України ліквідувала ОЗУ, яка тероризувала 25-тисячний Коростишів на Житомирщині. Бандити навіть вимагали 190 тисяч гривень, погрожуючи смертю вагітній дружині бійця ЗСУ, який зі зброєю в руках захищає Батьківщину. Очевидно, така поведінка викликала обурення у представників кримінального світу, які вирішили розібратися у цій справі.

Про це повідомляє видання Dетектив-Info з посиланням на свої джерела у Лук’янівському СІЗО Києва. Йдеться про Анатолія Моргунова, який є "смотрящим" за Коростишевим, і Андрія Лавріненка, головну ударну силу "бригади", заарештованих без можливості внесення застави за статтею "Теракт".

Ліворуч Анатолій Моргунов, праворуч Андрій Лавриненко
Анатолій Моргунов та Андрій Лавриненко Джерело — Dетектив-Info

Як стверджує Dетектив-Info, невдоволення у кримінального світу викликала поведінку "авторитетів", які надали собі статус "смотрящого", а також порушували неписані закони кримінального світу. Наприклад, застосовували сексуальне насильство до підлітків та дівчат, що за т. зв. блатним законам є серйозним порушенням, караемым дуже жорстоко.

Одного з них нібито оголосили "гадом", а другого — "щуром", що означає суворе покарання, як мінімум у вигляді жорстокого побиття, а то й гірше. У той же час цікаво, що проголошення "щуром" означає, що вони крали у своїх, наприклад, не виплачуючи частку т.зв. общак або ж обманювали членів своєї ОЗУ.

Також обидва авторитети можуть бути пов’язані з екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Продивусом.

Тим часом правоохоронці шукають так званого "Оглядача" за містом Ізмаїлом Одеської області Євгена Улузова на прізвисько "Мечу", якому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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#СБУ #Кримінал #ОПГ #Кримінальні авторитети