Спроба №3: правоохоронці знову хочуть позбавити Ізмаїл "смотрящього"

Посадити за ґрати чоловіка намагаються вже втретє

Наприкінці липня в Ізмаїлі Одеської області оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели операцію з ліквідації злочинного впливу Євгена Улузова, який є "смотрящим" за містом на прізвисько "Мечу".

Тоді чоловікові спробували вручити підозру за двома статтями КК України — про поширення злочинного впливу та організацію азартних ігор, за що йому загрожує строк від семи до 10 років позбавлення волі та штраф у 680 тисяч гривень (за незаконні азартні ігри). Однак знайти ставленика злодіїв у законі оперативникам не вдалося – він зник.

У результаті вже в серпні на сайті МВС з’явилася картка Євгена Улузова як людини, яка ховається від органів досудового слідства. Однак тепер для суду над чоловіком знадобиться спершу його знайти.

Сам Улузов-"Мечу" був представником "злодія в законі" Міндії Горадзе, відомого також як "Лавасогли Батумський", "Міндія" та "Кульгавий", що доручив авторитету представляти його інтереси.

В Ізмаїлі, за версією слідства, Євген Улузов займався рекетом, незаконними азартними іграми, а також займався контролем за групою злодіїв, які здійснювали крадіжки зі складів ринків південної частини Одеської області.

Раніше чоловіка вже затримували в Ізмаїлі та інкримінували йому незаконне володіння зброєю – двома гранатами та травматичним пістолетом, переробленим для стрілянини бойовими патронами. Але тоді суд виправдав Євгена Улузова.

Таким чином правоохоронці розшукують "смотрящього" за Ізмаїлом, щоб уже втретє спробувати довести скоєння ним злочинів. Якщо це вдасться, Улузову загрожують до 10 років позбавлення волі.

А тим часом СБУ у Коростишеві Житомирської області затримала членів ОЗУ, яка погрозами вибивала 190 тисяч гривень у вагітної дружини бійця ЗСУ.