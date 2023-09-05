Попытка №3: правоохранители снова хотят избавить Измаил от "смотрящего"

Посадить за решетку мужчину пытаются уже в третий раз

В конце июля в Измаиле Одесской области оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели операцию по ликвидации преступного влияния "смотрящего" за городом Евгения Улузова по кличке "Мечу".

Тогда мужчине попытались вручить подозрение по двум статьям УК Украины — о распространении преступного влияния и организации азартных игр, за что ему грозит срок от семи до 10 лет лишения свободы и штраф в 680 тысяч гривен (за незаконные азартные игры). Однако найти ставленника воров в законе оперативникам не удалось – он скрылся.

В результате, уже в августе на сайте МВД появилась карточка Евгения Улузова как человека, который скрывается от органов досудебного следствия. Однако теперь для суда над мужчиной понадобится сперва его найти.

Сам Улузов-"Мечу" был представителем "вора в законе" Миндии Горадзе, известного также как "Лавасоглы Батумский", "Миндия" и "Хромой", поручившему авторитету представлять его интересы.

В Измаиле, по версии следствия, Евгений Улузов занимался рэкетом, незаконными азартными играми, а также курировал группы воров, которые осуществляли кражи со складов рынков южной части Одесской области.

Ранее мужчину уже задерживали в Измаиле и инкриминировали ему незаконное владение оружием – двумя гранатами и травматическим пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами. Но тогда суд оправдал Евгения Улузова.

Таким образом правоохранители разыскивают "смотрящего" за Измаилом, чтобы уже в третий раз попытаться доказать совершением им преступлений. Если это удастся, то Улузову грозят до 10 лет лишения свободы.

А тем временем СБУ в Коростышеве Житомирской области задержала членов ОПГ, которая угрозами выбивала 190 тысяч гривен у беременной жены бойца ВСУ.