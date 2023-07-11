На Шацких озерах столичный бизнесмен едва не подавил отдыхающих на пляже: что о нем известно

Благодаря дружбе с экс-главой полиции района мужчина чувствует себя настоящим хозяином

Информационное пространство облетел видеоролик, снятый отдыхающими на озере Свитязь в Волынской области, в котором автомобиль "Хаммер" с киевскими номерами проехал по самому краю пляжа, опасно приблизившись к отдыхающим.

Как утверждают Telegram-каналы, авто принадлежит 44-летнему столичному бизнесмену, известному также как криминальный авторитет, Владиславу Полякову.

"Телеграф" выяснил, чем известен Владислав Владимирович Поляков и почему в Шацке он чувствует себя как дома.

Авторитет сделал на похищениях

Как сообщал в свое время сайт Detective-info, еще в начале 2000-х годов Поляков стал членом одной из столичный ОПГ и занимался рэкетом и киднеппингом, то есть похищениями людей.

В свое время он не раз попадал в СИЗО за хранение оружия и похищения людей, но срок получил только в декабре 2012 года – за похищение человека и кражу его паспорта, срок заключения составил 3,5 года.

При этом даже точно неизвестно, отсидел ли Поляков этот срок, ведь 19 июля 2015 года он засветился, ни много ни мало, в беспорядках со стрельбой между двумя группами людей характерной наружности.

Та самая перестрелка за голубику

Тогда выяснялся коммерческий вопрос – кому владеть ЧП "Флора". Предприятие занималось выращиванием такой ценной ягоды, как голубика — в то время она стоила 150 гривен за килограмм.

Еще в 2013-м году на предприятии начался конфликт – два его совладельца, тогдашний заместитель министра энергетики Украины Игорь Диденко и бывший глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук назначили нового директора. Им оказался Владислав Поляков. И это при том, что директору фирмы Михаилу Мигелю принадлежали 50% "Флоры", то есть снять его Диденко и Бондарчук не могли.

Тем не менее, конфликт продолжился и в 2015-м привел к беспорядкам. К счастью, тогда никто не пострадал.

Владислав на поле брани в 2015-м году в черной футболке под камуфляжем

По данным OpenDataBot, Владислав Поляков остается директором "Флоры", а одним из ее владельцев – Игорь Диденко, то есть "голубичную битву" в 2015-м году они выиграли.

В партнерах – экс-начальник полиции Шацкого района

Отметим, что Владислав Поляков числится директором четырех фирм, в одной из которых его можно назвать совладельцем. Речь идет о ООО "Шацкое охотничье хозяйство", чья структура собственников очень интересна.

По данным аналитической системы YouControl, ООО принадлежит общественной организации "Фауна-Шацьк". Членом данной ОО и является Владислав Поляков.

Само ООО, кстати, привлекало внимание правоохранителей: речь шла о подделке документов на отстрел якобы больных животных. Возможно, таким образом развлекались "нужные" люди.

Среди этих нужных людей у Владислава Полякова, возможно, и его большой бизнес-партнер по ООО "Шацкое охотничье хозяйство" и ООО "Гринэнерго", Анатолий Оксентюк. Между прочим, экс-глава полиции Шацкого района. Неудивительно, что в 2015-м году особой реакции полиции на стрельбу не было.

Анатолий Оксентюк, тогда еще глава полиции Шацкого арйона

В том же ООО "Гринэнерго" Владислав Поляков и Анатолий Оксентюк владеют по 50% компании, занимающейся производством азотных удобрений, разведением рыбы и туризмом.

Схожий профиль деятельности имеет и ООО "Компания "Либера", в которой Поляков владеет всеми 100% фирмы.

Словом, у Владислава Полякова есть основания считать себя если не хозяином Шацкого района, то, как минимум, очень важным человеком в его пределах.

Любопытно, что и насчет незаконной деятельности в Шацком районе есть где развернуться. К примеру, в 2015-м году здесь нашли залежи янтаря, традиционно привлекающего внимание криминала.

Фотокарточка Владислава Полякова при задержании правоохранителями

А в самом озере Свитязь процветает незаконная добыча водорослей Кладофора, фильтрующих воду и обогащающих ее кислородом. Водоросль очень популярна среди любителей домашних аквариумов, а цена единицы зависит от размера. В Украине один шарик может стоить до нескольких десятков гривен, а в Европе еще дороже.

Ранее задержанные за нападение на тероборонца криминальные авторитеты из Павлограда оказались на свободе и получили условные сроки.