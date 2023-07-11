На Шацьких озерах столичний бізнесмен мало не задавив відпочиваючих на пляжі: що про нього відомо

Завдяки дружбі з екс-головою поліції району чоловік почувається справжнім господарем

Інформаційний простір облетів відеоролик, знятий відпочиваючими на озері Світязь у Волинській області, в якому автомобіль "Хаммер" з київськими номерами проїхав краєм пляжу, небезпечно наблизившись до відпочиваючих.

Як стверджують Telegram-канали, авто належить 44-річному столичному бізнесменові, відомому також як кримінальний авторитет, Владиславу Полякову.

"Телеграф" з’ясував, чим відомий Владислав Володимирович Поляков і чому у Шацьку він почувається як удома.

Авторитет зробив на викраденнях

Як повідомляв свого часу сайт Detective-info, ще на початку 2000-х років Поляков став членом однієї зі столичний ОЗУ і займався рекетом та кіднепінгом, тобто викраденням людей.

Свого часу він не раз потрапляв до СІЗО за зберігання зброї та викрадення людей, але термін отримав лише у грудні 2012 року – за викрадення людини та крадіжку її паспорта, термін ув’язнення становив 3,5 роки.

При цьому навіть достеменно невідомо, чи відсидів Поляков цей термін, адже 19 липня 2015 року він засвітився, ні багато ні мало, пыд час безладів зі стріляниною між двома групами людей характерної зовнішності.

Та сама перестрілка за лохину

Тоді з’ясовувалося комерційне питання – кому володіти ПП Флора. Підприємство займалося вирощуванням такої цінної ягоди, як лохина — на той час вона коштувала 150 гривень за кілограм.

Ще у 2013-му році на підприємстві розпочався конфлікт – двоє його співвласників, тодішній заступник міністра енергетики України Ігор Діденко та колишній голова "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук призначили нового директора. Ним виявився Владислав Поляков. І це при тому, що директору фірми Михайлу Мігелю належало 50% "Флори", тобто зняти його Діденко та Бондарчук не могли.

Проте конфлікт продовжився і 2015-го призвів до заворушень. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Владислав на полі бою в 2015-му році у чорній футболці під камуфляжем

За даними OpenDataBot, Владислав Поляков залишається директором "Флори", а одним із її власників — Ігор Діденко, тобто "блакитну битву" у 2015-му році вони виграли.

У партнерах – екс-начальник поліції Шацького району

Зазначимо, що Владислав Поляков вважається директором чотирьох фірм, в одній із яких його можна назвати співвласником. Йдеться про ТОВ "Шацьке мисливське господарство", чия структура власників дуже цікава.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ належить громадській організації "Фауна-Шацьк". Членом цієї ГО є Владислав Поляков.

Саме ТОВ, до речі, привертало увагу правоохоронців: йшлося про підробку документів на відстріл нібито хворих тварин. Можливо, в такий спосіб розважалися "потрібні" люди.

Серед цих потрібних людей у Владислава Полякова, можливо, і його великий бізнес-партнер з ТОВ "Шацьке мисливське господарство" та ТОВ "Гріненерго" Анатолій Оксентюк. Між іншим, екс-глава поліції Шацького району. Не дивно, що у 2015 році особливої реакції поліції на стрілянину не було.

Анатолій Оксентюк, тоді ще голова поліції Шацького арйону

У тому ж ТОВ "Гріненерго" Владислав Поляков та Анатолій Оксентюк володіють по 50% компанії, що займається виробництвом азотних добрив, розведенням риби та туризмом.

Подібний профіль діяльності має і ТОВ "Компанія "Лібера", в якій Поляков володіє всіма 100% фірми.

Словом, Владислав Поляков має підстави вважати себе якщо не господарем Шацького району, то, як мінімум, дуже важливою людиною в його межах.

Цікаво, що і щодо незаконної діяльності у Шацькому районі є десь розвернутися. Наприклад, у 2015-му році тут знайшли поклади бурштину, який традиційно привертає увагу криміналу.

Фотокартка Владислава Полякова під час затримання правоохоронцями

А в самому озері Світязь процвітає незаконний видобуток водоростей Кладофора, які фільтрують воду та збагачують її киснем. Водорість дуже популярна серед любителів домашніх акваріумів, а ціна одиниці залежить від розміру. В Україні одна кулька може коштувати до кількох десятків гривень, а в Європі ще дорожче.

Раніше затримані за напад на тероборонця кримінальні авторитети з Павлограда опинилися на свободі та отримали умовні терміни.