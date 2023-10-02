Укр

Стали "гадом" и "крысой": криминальных авторитетов, угрожавших беременной жене бойца ВСУ, накажут "свои"?

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Задержание ОПГ в Коростышеве Новость обновлена 02 октября 2023, 15:30
Задержание ОПГ в Коростышеве. Фото СБУ

В СИЗО главарей банды встретили неласково

В августе и начале сентября Служба безопасности Украины ликвидировала ОПГ, терроризировавшую 25-тысячный Коростышев на Житомирщине. Бандиты даже вымогали 190 тысяч гривен, угрожая смертью беременной супруге бойца ВСУ, с оружием в руках защищающего Родину. Очевидно, такое поведение вызвало негодование у представителей криминального мира, решивших разобраться в этом деле.

Об этом сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на свои источники в Лукьяновском СИЗО Киева. Речь идет об Анатолии Моргунове, "смотрящем" за Коростышевым, и Андрее Лавриненко, главной ударной силе "бригады", арестованных без возможности внесения залога по статье "Теракт".

Слева Анатолий Моргунов, справа Андрей Лавриненко
Анатолий Моргунов и Андрей Лавриненко Источник - Dетектив-Info

Как утверждает Dетектив-Info, недовольство у криминального мира вызвало поведение "авторитетов", которые присвоили себе статус "смотрящего", а также нарушали неписанные законы криминального мира. Например, применяли сексуальное насилие к подросткам и девушкам, что по т. наз. блатным законам является серьезнейшим нарушением, караемым очень жестоко.

Одного из них якобы объявили "гадом", а второго — "крысой", что означает суровое наказание, как минимум в виде жестокого избиения, а то и хуже. В то же время любопытно, что провозглашение "крысой" означает, что они воровали у своих, например, не выплачивая долю в т. наз. общак или же обманывали членов своей ОПГ.

Также оба авторитета могут быть связаны с экс-нардепом от Партии регионов Владимиром Продивусом.

Тем временем правоохранители ищут так называемого "смотрящего" за городом Измаилом Одесской области Евгения Улузова по кличке "Мечу", которому грозит до 10 лет лишения свободы.

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#СБУ #Криминал #ОПГ #Криминальные авторитеты