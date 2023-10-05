СБУ задержала "смотрящего" за Винницкой областью: "Комар" пил кровь более 10 лет

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины продолжает борьбу с деятельностью криминалитета на территории нашей страны. Так, спецслужба совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, результатом спецоперации стало задержание лидера банды – так называемого "смотрящего" по области, известного криминального авторитета по прозвищу "Комар". Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное влияние на территории региона.

Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали большие суммы денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить "дань" – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

Задержание участников банды

Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали от местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не заплатит деньги.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.

Задержание участников банды

По данным СБУ, во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

огнестрельное, травматическое и холодное оружие;

"долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;

большие суммы наличных, полученные преступным путем;

мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Удалено оружие

В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В СБУ отметили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Винницкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, ранее в Киеве, Ивано-Франковской и Черновицкой областях были задержаны 5 членов преступной группировки (ОПГ), специализирующихся на рэкете, "возвращении долгов", с использованием оружия и нанесении тяжких телесных повреждений.