Клюнув на жінку: СБУ виманила з Придністров’я і затримала агента ФСБ

Ворожий поплічник брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні

Служба безпеки України продовжує виявляти та затримувати ворожих агентів. Один з таких мав завдання створити власну агентурну мережу на півдні нашої країни.

Контррозвідка Служби безпеки в ході багатоетапної спецоперації вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ, повідомляє пресцентр СБУ. Зазначається, що фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

За даними спецслужби, щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом. За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку".

Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому". За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР".

Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім фігурант отримав "підвищення" і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС росії.

Паспорт затриманого

Перебуваючи у лавах російського спецназу, брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні. У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого "МДБ". Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань.

В СБУ підкреслили, що серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України. Також він планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбісти в регіоні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його "кураторів" з ФСБ. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області у взаємодії з Головним Управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Службі безпеки України вдалося затримати чергового російського агента, завданням якого було наведення ворожих ракет на об’єкти критичної інфраструктури нашої країни.