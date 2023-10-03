Через них загинули мирні: розкрито одну з найбільших мереж агентів рф за час війни

Четверо агентів вже засуджено до позбавлення волі на строк від 8 до 15 років

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабну спецоперацію у Миколаївській області. Силовики викрили чергову російську агентурну мережу.

Вона виявилася однією з найбільших із початку війни, зазначили у відомстві. Детальна інформація та фото з’явилися на офіційному сайті СБУ.

У повідомленні йдеться про те, що українські силовики затримали місцевих жителів Миколаївщини, які працювали на ФСБ. Вони збирали розвіддані про місцезнаходження та пересування Сил оборони в південному регіоні. Також займалися коригуванням російських авіаударів щодо житлової та соціальної інфраструктури обласного центру.

У СБУ наголосили, що саме за їх наведенням російські окупанти восени 2022 року вдарили зенітно-ракетним комплексом С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві. Тоді внаслідок обстрілу загинули 7 мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

Силовики встановили, що інформатори передавали координати українських об’єктів російським окупантам через "зв’язковий". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відоміший під псевдонімом "Лохматий"). У червні 2023 року СБУ викрила його у розвідувально-підривній діяльності проти України. Йому вручили підозру про держзраду.

Силовики з’ясували, що Сергій Лебедєв дистанційно створив власну агентурну мережу на Миколаївщині. Туди увійшли підписники його Telegram-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс підозрюваний вербував своїх агентів. Обмінювалися розвідданими теж через мережу. СБУ викрили всіх членів групи та затримала їх у різних місцях.

Суд визнав чотирьох із них винними у злочинах та засудив їх до позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Самому Лебедєву додатково висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111.

Раніше "Телеграф" писав, що ГБР висунула підозру знаменитим путінським шпигунам.