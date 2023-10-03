Укр

Из-за них погибли мирные: раскрыта одна из крупнейших сетей агентов рф за время войны

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
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Силовики задержали корректировщиков на Николаевщине Новость обновлена 03 октября 2023, 11:42
Силовики задержали корректировщиков на Николаевщине. Фото пресс-центр СБУ

Четверо агентов уже приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную спецоперацию в Николаевской области. Силовики раскрыли очередную российскую агентурную сеть.

Она оказалась одной из самых крупных с начала войны, отметили в ведомстве. Подробная информация и фото появились на официальном сайте СБУ.

В сообщении говорится, что украинские силовики задержали местных жителей Николаевщины, которые работали на ФСБ. Они собирали разведданные о местонахождении и передвижениях Сил обороны в южном регионе. Также занимались корректировкой российских авиаударов по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

В СБУ подчеркнули, что именно по их наводке российские оккупанты осенью 2022 года ударили зенитно-ракетным комплексом С-300 по многоэтажному дому в Николаеве. Тогда в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Силовики установили, что информаторы передавали координаты украинских объектов российским оккупантам через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый"). В июне 2023 года СБУ разоблачила его в разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ему вручили подозрение о госизмене.

Силовики выяснили, что Сергей Лебедев дистанционно создал собственную агентурную сеть в Николаевской области. Туда вошли подписчики его Telegram-канала. Именно через этот интернет-ресурс подозреваемый вербовал своих агентов. Обменивались разведданными там же. СБУ установила личность всех членов группы и задержала их в разных местах.

Суд признал четырех из них виновными в преступлениях и приговорил их к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет. Самому Лебедеву дополнительно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111.

Ранее "Телеграф" писал, что ГБР выдвинуло подозрение знаменитым путинским шпионам.

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