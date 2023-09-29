Беглый экс-генерал СБУ получил тюремный срок в Сербии

В Украине на Наумова заведены два уголовных дела

Суд в Сербии приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который сбежал из Украины, к году лишения свободы. Однако беглый генерал не согласен с приговором и намерен обжаловать его.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Наумова обвиняют в отмывании денег.

Приговор Высший суд города Ниш вынес сегодня, 29 сентября. Адвокат Андрея Наумова заявил, что его подзащитный намерен обжаловать это решение.

"Мы считаем (как сторона защиты – ред.), что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – заявил Милан Петрович.

Кроме того, сейчас ожидается решение Апелляционного суда города Ниш по запросу Украины об экстрадиции Андрея Наумова, хотя ранее сербский суд уже отклонял аналогичный запрос. В Украине ему инкриминируют два уголовных дела: получение 3,2 млн гривен незаконным путем, а также подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, что Андрей Наумов сбежал из Украины в июне 2022 года, а 7 июля его задержали при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию. Во время обыска у него нашли деньги и бриллианты, которые, по мнению местной полиции, "могли быть получены преступным путем".

Ранее "Телеграф" рассказывал том, что бывший военком получил подозрение от СБУ. В период полномасштабного вторжения он купил несколько авто и квартир.