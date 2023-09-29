Колишній генерал СБУ, що втік, отримав тюремний термін у Сербії

В Україні на Наумова порушено дві кримінальні справи

Суд у Сербії засудив колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який втік з України, до року позбавлення волі. Проте генерал-утікач не згоден з вироком і має намір оскаржити його.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Наумова звинувачують у відмиванні грошей.

Вирок Вищий суд міста Ніш ухвалив сьогодні, 29 вересня. Адвокат Андрія Наумова заявив, що його підзахисний має намір оскаржити це рішення.

"Ми вважаємо (як сторона захисту – ред.), що немає абсолютно жодних підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг скоїти цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", – заявив Мілан Петрович.

Крім того, зараз очікується рішення Апеляційного суду міста Ніш на запит України про екстрадицію Андрія Наумова, хоча раніше сербський суд уже відхиляв аналогічний запит. В Україні йому інкримінують дві кримінальні справи: отримання 3,2 млн гривень незаконним шляхом, а також підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що Андрій Наумов втік з України у червні 2022 року, а 7 липня його затримали під час спроби потрапити з Сербії до Північної Македонії. Під час обшуку в нього знайшли гроші та діаманти, які, на думку місцевої поліції, "могли бути отримані злочинним шляхом".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній військком отримав підозру від СБУ. У період повномасштабного вторгнення він купив кілька авто та квартир.