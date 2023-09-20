Півтора тижні тортур за медкомісію: скандальні деталі побиття у військкоматі на Львівщині

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Двом співробітникам ТЦК Самбора (Львівська область), яких 20 вересня затримали правоохоронці після скандалу зі побиттям чоловіка, повідомили про підозру. Наразі їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Фігурантами є заступник начальника одного з відділів та військовослужбовець Самбірського районного військкомату.

Слідству вдалося встановити, що ці військові незаконно утримували та катували у приміщенні військкомату двох чоловіків. Потерпілими виявилися жителі Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно переправитися через кордон та потрапити до Польщі. Проте їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону та доставили до військкомату для постановки на військовий облік.

"У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. 19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову", — йдеться в повідомленні.

Фігуранти отримали підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні, скоєних за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Правоохоронці просять для них утримання під вартою без внесення застави.

Нагадаємо, що 19 вересня по мережі розлетілося відео, на якому люди у військовій формі б’ють чоловіка. На додаток до цього вони були озброєні та погрожували "закопати" своїх жертв у лісі. Виявилося, що це працівники ТЦК.

Раніше ми писали про те, що нові деталі побиття ухилянтів у військкоматі на Львівщині обурили мережу.