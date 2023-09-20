Били та морили голодом у військкоматі: на Львівщині затримано двох військових

Потерпілого кілька днів насильно тримали у військкоматі

У Львівській області Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. Вони причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Про це повідомляє прес-служба ДБР. Інцидент набув розголосу 19 вересня.

"Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене по мережі Інтернет цього ж дня", — йдеться в повідомленні.

Постраждалий чоловік

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. ДБР проводить розслідування інциденту, всі обставини продовжують вивчати на місці події.

Вже встановлено, що фігуранти насильно утримували постраждалого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били і знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Постраждалий розповідає про те, що сталося, слідчим

Нагадаємо, мережею розлетілося відео, на якому, ймовірно, у військкоматі Самбора, кілька чоловіків сидять на розкладачках в окремій кімнаті, в якій, за словами постраждалого, їх утримують п’ять діб. Високий та повний чоловік у військовій футболці та штанах б’є рукою, в якій затиснутий пістолет, чоловіка у синьому спортивному костюмі. При цьому він обзиває його "твар'ю" та іншими лайливими словами, а також погрожує "вивести в багажнику в ліс і прикопати". За даними ГО "Варта1", кількох чоловіків із Харкова затримали на кордоні, коли вони намагалися незаконно виїхати з України. Їх доправили до ТЦК міста Самбір, де, за непідтвердженою інформацією, почали бити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у військовій частині на Одещині побили військовослужбовця. Потерпілого забрали до лікарні із травмами голови, а справою займається ГБР.